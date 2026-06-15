Van Dijk kritisiert WM-Trinkpausen: "Jedes Mal gehen wir in die Werbung"

Der niederländische Kapitän Virgil van Dijk äußert sich als erster Starspieler während der Weltmeisterschaft kritisch zu den neuen Trinkpausen. Die Regel, die jede Partie unabhängig von den äußeren Bedingungen zweimal für drei Minuten unterbricht, stößt bei vielen auf Ablehnung. Van Dijk bemängelt den gestörten Spielfluss und die Nachteile für Fernsehzuschauer, während die FIFA den Spielerschutz bei erwarteten hohen Temperaturen betont.

Die neuen Trinkpausen bei der Weltmeisterschaft sorgen für anhaltende Diskussionen und werden als kleiner, aber bedeutender Streitpunkt des Turniers angesehen. Nun hat sich mit Virgil van Dijk, dem Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft, erstmals ein hochkarätiger Star öffentlich kritisch zu der umstrittenen Regel geäußert.

Der 34-jährige Verteidiger, der für Liverpool spielt, brachte seine Unzufriedenheit nach dem torreichen 2:2-Unentschieden gegen Japan in Dallas zum Ausdruck. Van Dijk beobachtet eine mangelnde Flexibilität im System und befürchtet negative Auswirkungen auf den Spielfluss und die Fernseherfahrung der Zuschauer. Seiner Ansicht nach sollte jede Partie individuell betrachtet werden, insbesondere weil nicht alle Spiele unter extremen Hitzebedingungen ausgetragen werden.

Während die FIFA die Maßnahme als notwendigen Schutz für die Spieler bei erwarteten hohen Temperaturen in den Austragungsorten in den USA, Mexiko und Kanada verteidigt,halten die kritischen Stimmen an. Die Regel sieht vor, dass unabhängig vom tatsächlichen Wetter oder der Temperatur jede Halbzeit nach etwa 22 Minuten für eine dreiminütige Trinkpause unterbrochen wird. Die Spielzeit wird während dieser Unterbrechung nicht angehalten, sodass die verstrichene Zeit später als Nachspielzeit nachgeholt wird.

Offiziell dient diese Vorgehensweise dem Gesundheitsschutz der Profis, jedoch wird von vielen Spielern, Trainern und Beobachtern bemängelt, dass die Pausen den Rhythmus des Spiels unterbrechen und strategische Vorteile bringen können. Van Dijk betonte, dass er fast alle bisherigen Spiele verfolgt habe und jedes Mal Werbepausen entstehen, was seine negative Einschätzung bestätige. Er argumentierte, dass für neutrale Zuschauer vor dem Fernseher solche wiederkehrenden Unterbrechungen nicht förderlich seien.

Zwar zeigte er Verständnis für die Maßnahme bei extremer Hitze, forderte aber eine fallspezifische Bewertung. Die FIFA hingegen besteht auf einer einheitlichen Anwendung durch den Schiedsrichter, um für alle Mannschaften gleiche Bedingungen zu schaffen. Mit Blick auf das Klima in den WM-Gastgeberländern seien die Pausen ein präventiver Schritt. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Diskussionen über die Trinkpausen im weiteren Turnierverlauf zunehmen oder ob sich die Beteiligten mit der Regel arrangieren werden.

Die Debatte verdeutlicht das Spannungsfeld zwischen Spielerschutz und der Aufrechterhaltung eines flüssigen, unterhaltsamen Spiels, das für die Fernsehzuschauer weltweit von großer Bedeutung ist





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