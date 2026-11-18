Sotheby's erzielt Einigung mit Erben der Familie Fischer über NS-verfolgte Van-Gogh-Schöpfung. Auktion in New York findet planmäßig am 18. November statt.

Das auf rund 180 Millionen US-Dollar geschätzte Gemälde " Blühende Kastanienbäume" des niederländischen Malers Vincent van Gogh wird voraussichtlich am 18. November in New York unter den Hammer kommen. Die geplante Auktion bei Sotheby's stand kurz vor dem Abbruch, nachdem Rechtsstreitigkeiten über die Eigentumsverhältnisse während der NS-Zeit aufgekommen waren. Einen Tag vor dem geplanten Start der Versteigerung bestätigte das Auktionshaus eine Einigung zwischen den aktuellen Eigentümern und den Nachfahren des ursprünglichen jüdischen Besitzers aus Deutschland.

Einigung vor Auktion löst Eigentumsstreit

Sotheby's gab bekannt, dass eine für beide Seiten zufriedenstellende Übereinkunft zwischen der argentinischen Familie Blaquier-Arrieta und sämtlichen rechtmäßigen Nachkommen von Hedwig und Samuel Fischer erzielt wurde. Das Auktionshaus betonte in einer Erklärung, dass diese Lösung die komplexe Geschichte des Kunstwerks während der nationalsozialistischen Ära sowie das Leid der Familie Fischer im Holocaust anerkenne. Dadurch wurde die Versteigerung des Van-Gogh-Werks gerettet, obwohl zuvor erhebliche Zweifel an der rechtmäßigen Herkunft bestanden hatten.

Also read Fischer-Erben wollen Van-Gogh-Auktion bei Sotheby's stoppen

Historische Herkunft und NS-Verfolgung

Die Provenienz des Kunstwerks reicht bis ins Jahr 1909 zurück, als der Berliner Verleger Samuel Fischer das Bild erwarb. Wenige Jahre nach Fischers Tod mussten sich seine Tochter Brigitte und sein Schwiegersohn Gottfried Bermann-Fischer, die aufgrund ihrer jüdischen Herkunft in Deutschland verfolgt wurden, von dem Gemälde trennen. Laut Berichten der "New York Times" verkaufte die Familie das Bild 1936 unter massivem finanziellen Druck infolge der NS-Verfolgung. Ein weiterer Wechsel der Eigentümer erfolgte 1975, als die argentinische Familie Blaquier-Arrieta das Kunstwerk von Sotheby's erwarb.

Juristische Auseinandersetzung um Marktwert

Der Berliner Anwalt Gunnar Schnabel, der die Erben der Familie Fischer vertritt, hatte vor der Versteigerung Einspruch eingelegt. Er verlangte von Sotheby's einen Nachweis, dass die jüdische Familie das Bild 1936 tatsächlich zum freien Marktwert und unabhängig von der politischen Drucksituation verkauft habe. Sotheby's hatte zuvor erklärt, umfassende Recherchen zur Eigentumsgeschichte angestellt zu haben. Die Recherchen ergaben bisher nicht, dass das Gemälde unter Druck oder unter dem Marktwert verkauft worden sei, wobei das Werk zwischen 1932 und 1933 einem Galeristen in Amsterdam übergeben und Juni 1936 für 68.000 Schweizer Franken verkauft wurde.

Advertisement

Künstlerischer Kontext und weitere Auktionsgüter

Das Van-Gogh-Gemälde "Blühende Kastanienbäume" entstand im Mai 1890 in Auvers-sur-Oise in Frankreich, zwei Monate vor dem Selbstmord des Künstlers. Es zeigt blühende Kastanienbäume an einer Straße, auf der ein Mann und auf der anderen Seite drei Frauen vorbeigehen. Neben diesem Hauptwerk werden zwölf Meisterwerke aus der Sammlung Blaquier-Arrieta versteigert. Zu den weiteren angebotenen Kunstwerken gehört unter anderem "Der Harlekin" von Paul Cézanne, für das ebenfalls eine Rekordsumme erwartet wird.

Ablauf der Versteigerung in New York

Die Versteigerung findet planmäßig am 18. November im Rahmen einer Abendauktion statt. Die Erbinnen und Erben der argentinischen Zucker-Milliardärin Nelly Arrieta de Blaquier aus Buenos Aires hatten das Gemälde ursprünglich zur Auktion anbieten wollen. Die Erben der Familie Fischer äußerten ihre Dankbarkeit für die vertrauensvollen und fairen Verhandlungen sowie die Zusammenarbeit mit Sotheby's und der Familie Blaquier-Arrieta. Das Ergebnis der Einigung ermöglicht nun den Verkauf des historischen Kunstwerks, das trotz der schwierigen Vergangenheit eine bedeutende Rolle in der Kunstgeschichte spielt.