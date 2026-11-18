Ein Van-Gogh-Gemälde erzielte bei Sotheby's einen Auktionsrekord von 190,4 Millionen Dollar. Der Verkauf folgte auf eine Einigung bezüglich der NS-Raubkunst-Problematik.

Das Van-Gogh-Gemälde Blühender Kastanienbaum wurde für 190,4 Millionen Dollar bei Sotheby's versteigert. Dieser Preis stellt einen neuen Auktionsrekord für einen niederländischen Maler dar. Zugleich ist es der zweithöchste Preis, den das Auktionshaus jemals für ein Kunstwerk erzielt hat.

Aktionshaus Sotheby's verbucht historischen Kunstpreis

Die Auktion in New York markiert einen entscheidenden Moment im internationalen Kunstmarkt. Der Verkauf kam kurz zuvor fast nicht zustande, da die Geschichte des Gemäldes während der NS-Zeit im Fokus stand. US-Medien hatten Berichte über den Vorwurf verbreitet, dass die jüdischen Besitzer das Werk in den 1930er Jahren unter dem Druck der nationalsozialistischen Verfolgung verkaufen mussten. Der Streit um die Provenienz sorgte für Unsicherheit vor der Versteigerung.

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Van Gogh Blühender Kastanienbaum Technik und Historie

Das 70 mal 58 Zentimeter große Werk ist mit Ölfarbe auf Leinwand gemalt. Vincent van Gogh nutzte kräftige, sichtbare Pinselstriche, um die blühenden Kastanienbäume in leuchtendem Grün, Rosa und Weiß darzustellen. Das Auktionshaus Sotheby's führt den Kauf des Werks auf das Jahr 1909 zurück. Nach dem Tod des Künstlers im Jahr 1934 ging das Gemälde in den Besitz seiner Frau über.

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Einigung zwischen neuen Eigentümern und Fischer Familie

Ein Besitzerwechsel im Jahr 1936 während der NS-Zeit an eine andere Familie löste die Kontroverse aus. Erst einen Tag vor der geplanten Versteigerung gaben Sotheby's bekannt, dass die heutigen Eigentümer und die Familie Fischer eine Einigung erzielt haben. Das Auktionshaus erklärte, die Einigung erkenne das Leid der Familie Fischer während der NS-Zeit an. Die Details der Vereinbarung wurden nicht öffentlich gemacht, der Verkauf wurde jedoch freigegeben.

Verbleib des Gemäldes ab 1975 und Marktwert

1975 erwarb eine argentinische Familie das Werk, die es nun versteigern ließ. Der Hammer fiel schließlich in New York für den Rekordbetrag von 190,4 Millionen Dollar. Das Gemälde birgt auf den ersten Blick friedliche Naturdarstellungen, weist aber auf zweiten eine dunkle historische Vergangenheit auf. Der Verkauf befreit das Kunstwerk von den vorhergehenden rechtlichen und ethischen Unsicherheiten. Es handelt sich um ein bedeutendes Ereignis für die Sammler und den globalen Kunstmarkt. Die Fakten um den Preis und die Provenienz sind damit offiziell dokumentiert. Der Kastanienbaum steht nun als Symbol für die Komplexität von Kunst und Geschichte.