Vance in München: Trump-Vizepräsident erläutert US-Kurs und stellt Europa vor Herausforderungen

Vizepräsident J.D. Vance wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz den europäischen Bündnispartnern den außen- und sicherheitspolitischen Kurs der neuen US-Regierung erläutern. Der Auftritt dürfte einige bittere Wahrheiten enthalten und die bereits angespannte Stimmung zwischen den USA und Europa weiter verschärfen

Die Münchner Sicherheitskonferenz , eine der wichtigsten internationalen Plattformen für die Besprechung von Außen- und Sicherheitspolitik , steht in diesem Jahr im Zeichen des Ukraine-Krieg s und der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump . Vizepräsident J.D. Vance wird am Freitag die Hauptbühne im Hotel Bayerischer Hof betreten und den europäischen Bündnispartnern den außen- und sicherheitspolitischen Kurs der neuen Regierung erläutern.

Vances Auftritt dürfte einige bittere Wahrheiten enthalten. Der Ukraine-Krieg hat die Stimmung zwischen den USA und Europa bereits vor der Konferenz auf einen Tiefpunkt befördert. Trumps jüngste Äußerungen und Entscheidungen, wie die Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium sowie ein aufsehenerregendes Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin mit einem unabgestimmten Verhandlungsangebot, haben die Spannungen weiter verschärft. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete Trumps Vorgehen als «Schmutzigen Deal», und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnt vor einem «Diktatfrieden». Es bleibt abzuwarten, ob Vance diese bereits bekannten US-Vorstellungen von einer Friedenslösung weiter ausformuliert und inwieweit er die Europäer in die Pflicht nimmt.Die Frage nach einem möglichen Treffen mit «hochrangigen Vertretern aus Russland, der Ukraine und den Vereinigten Staaten» in München, das Trump am Donnerstag ankündigte, ohne Details zu nennen, stellt ein weiteres Rätsel dar. Russland ist bisher nicht zur Sicherheitskonferenz eingeladen. Die Ankündigung Trumps bleibt somit erstmal ein Mysterium. Neben dem Ukraine-Krieg werden die Europäer während Vances Rede auch andere Themen, die die Beziehungen zu den USA beeinflussen könnten, zu spüren bekommen. Der Abzug amerikanischer Truppen aus Europa, die Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben von europäischen Alliierten und die Frage nach möglichen Strafzöllen auf Autoimporte sind nur einige Punkte, die auf der Agenda stehen. Vance wird in München auch einige Gesprächspartner von deutscher Seite haben. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) hat als erster bekanntgegeben, dass er sich mit dem Amerikaner trifft. Das Treffen zwischen Merz und Vance könnte ein Indikator für die Richtung der transatlantischen Beziehungen sein. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Auswirkungen Vances Auftritt auf die deutsche und europäische Politik haben wird





