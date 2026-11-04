Vance kritisiert Trump wegen Iran-Kriegs nach Kongresswahl

JD Vance macht den Iran-Krieg für die republikanische Wahlniederlage verantwortlich. Trump räumt Einfluss ein, bestreitet aber eigene Schuld an der Pleite.

Der US-Vizepräsident JD Vance hat in einer scharfen Kritik den aktuellen Konflikt mit dem Iran als Hauptursache für die schwere Niederlage der Republikaner bei den jüngsten Kongresswahlen benannt. In einem ausführlichen Beitrag auf der Social-Media-Plattform X erklärte Vance am Mittwoch, dass der Präsident selbst diese Zusammenhänge bereits zugegeben habe. Die demokratische Oppositionspartei hatte bei den Wahlen am Dienstag einen triumphalen Sieg gefeiert und beiden Kammern des Kongresses, dem Senat sowie dem Repräsentantenhaus, die Mehrheit entrissen.

Vance deutet Krieg als Wahlgrund

Vance argumentierte, dass jede ehrliche Diskussion über die zukünftige Strategie der Partei an dieser Erkenntnis beginnen müsse. Er verwies darauf, dass Donald Trump am Vorabend im Sender Fox News eingeräumt habe, dass der von ihm Ende Februar begonnene militärische Konflikt gegen den Iran eine signifikante Rolle bei der Wahlpleite gespielt habe. Der Präsident nannte den Iran explizit als Teil der Erklärung für das schlechte Abschneiden seiner Anhänger. Vance betonte, dass jeder wisse, warum man verloren habe, und forderte seine Parteigefährten auf, nicht zu leugnen, dass der Verlust des Senats für die nächsten sechs Jahre ein Preis war, den man gezahlt hat.

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Trump bekräftigt Haltung trotz Niederlage

Trotz der eingestandenen negativen Auswirkungen auf die Wahlergebnisse beharrte Donald Trump weiterhin auf der Notwendigkeit der militärischen Maßnahmen. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Wahlniederlage, während er die Bauarbeiten für seinen Ballsaal am Weißen Haus in Washington inspizierte, sagte Trump, er könne den Iran-Krieg "wann immer" er wolle beenden. Dennoch fügte er hinzu, dass er es bei einer erneuten Entscheidung trotzdem wieder tun würde. Seine Begründung lautet, dass man nicht zulassen dürfe, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Trump verknüpfte das schlechte Abschneiden der Republikaner größtenteils mit den durch den Krieg gestiegenen Benzinpreisen.

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Distanzierung vom Präsidenten

Indem Vance den Krieg öffentlich als Hauptgrund für die Wahlniederlage ausmacht, vollzieht er eine klare Distanzierung vom Präsidenten. Berichten zufolge stand Vance dem von Trump begonnenen Krieg bereits in der Vergangenheit skeptisch gegenüber. In seinem Post auf X schrieb er direkt an die Unterstützer: "Wenn ihr argumentieren wollt, dass es das wert war - dass es wert war, den Senat für die nächsten sechs Jahre zu verlieren -, dann tut das." Er forderte dazu auf, offen zu argumentieren, ob dies ein lohnender Preis war, unabhängig davon, ob man zustimmt oder nicht. Dies stellt eine seltene öffentliche Kritik eines Vizepräsidenten an der Politik des Amtsinhabers dar.

Politische Konsequenzen und Anerkennung

Die Demokraten nutzen ihre neu gewonnene Mehrheit, um das Regieren von Trump in seinen verbleibenden zwei Amtsjahren erheblich zu erschweren. Donald Trump erklärte überraschend, er erkenne das Wahlergebnis an. Auf die Nachfrage einer Reporterin, ob er persönlich für das schlechte Abschneiden der Republikaner verantwortlich sei, bestreitet Trump dies jedoch. Er behauptete, wenn er auf dem Stimmzettel gestanden hätte, hätten sie gewonnen. Er führte weiter aus, dass sich die Begeisterung seiner Anhänger bei Wahlkampfveranstaltungen nicht auf die republikanischen Kandidaten übertragen lassen konnte. Die politische Landschaft der USA hat sich damit grundlegend verändert, da die Exekutive nun einer stark oppositionellen Legislative gegenübersteht.