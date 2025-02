Vance Meidet Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz

US-Vizepräsident J.D. Vance wird bei der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) keinen Termin mit Bundeskanzler Olaf Scholz vereinbaren, obwohl sich beide bereits beim jüngsten Gipfel zur Künstlichen Intelligenz in Paris getroffen haben. Stattdessen trifft sich Vance mit dem als möglichen Nachfolger von Scholz im Gespräch stehenden CDU-Chef Friedrich Merz. Ein deutscher Offizieller kritisierte das Vorgehen Vance' als 'respektlos gegenüber Deutschland'.

J.D. Vance , der US-Vizepräsident, wird sich während seines Besuches bei der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) nicht mit Bundeskanzler Olaf Scholz treffen. Ein deutscher Offizieller bestätigte dies gegenüber und verwies darauf, dass Vance und Scholz sich bereits beim zurückliegenden Gipfel zur Künstlichen Intelligenz am Montag in Paris getroffen hatten.

Ein ehemaliger US-Beamter hingegen äußerte gegenüber 'Politico', dass das Vorgehen des Vance-Teams eine andere Interpretation zulässt: 'Wir brauchen ihn nicht zu sehen, er wird nicht mehr lange Kanzler sein'. Vance habe demnach nie geplant, Scholz bei der Sicherheitskonferenz in München zu treffen. Ein deutscher Offizieller, der nicht Scholz' Partei angehört, kritisierte das Vorgehen des Vance-Teams als 'respektlos gegenüber Deutschland'. 'Ich kann Scholz nicht ausstehen, aber er ist immer noch unser Kanzler. Aber es passt ... die Trump-Administration kümmert sich nicht um ihre Verbündeten', so sein Kommentar.Stattdessen wird sich Vance mit Friedrich Merz, dem CDU-Chef und dem wahrscheinlichen nächsten Bundeskanzler, treffen. Ferner trifft sich der Republikaner Vance am Freitag auch mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der die Sicherheitskonferenz mit einer Einschätzung zur außen- und sicherheitspolitischen Lage eröffnen wird. Vance wird bei der MSC zudem selbst eine Rede halten. Neben dem Vizepräsidenten wird die Trump-Administration auch durch Außenminister Marco Rubio bei der mehrtägigen Konferenz vertreten sein. Der neue Verteidigungsminister Pete Hegseth wird hingegen nicht in München erwartet. Zu der von Freitag bis Sonntag stattfindenden Konferenz im Hotel Bayerischer Hof in München haben sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen angemeldet. Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs und mehr als 100 Minister stehen auf der Gästeliste des weltweit wohl wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffens





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Münchner Sicherheitskonferenz J.D. Vance Olaf Scholz Friedrich Merz USA Deutschland Politik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

US-Vizepräsident Vance bei Münchner SicherheitskonferenzPräsident Trump hat schon in den ersten Wochen seiner Amtszeit eine radikale Kehrtwende in der US-Außenpolitik vollzogen. Sein Stellvertreter kommt nun nach Deutschland, um den neuen Kurs zu erklären.

Weiterlesen »

Weltweit wichtigstes Expertentreffen: US-Vizepräsident Vance nimmt an Münchner Sicherheitskonferenz teilKeine vier Wochen nach Trumps Amtsübernahme reist erstmals ein Mitglied der neuen US-Administration nach Deutschland – Vizepräsident J.D. Vance soll den neuen Kurs des Präsidenten erklären.

Weiterlesen »

US-Vize Vance kommt zur Münchner SicherheitskonferenzUS-Vizepräsident J.D. Vance und US-Außenminister Marco Rubio sind zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Es soll jedoch nicht nur um Trumps neue Regierung gehen.

Weiterlesen »

Affront auf der Münchner Sicherheitskonferenz: JD Vance trifft MerzDer US-Vizepräsident trifft sich offenbar lieber mit dem Herausforderer als mit dem amtierenden Kanzler. In seinem Umfeld glaubt man nicht an eine Wiederwahl von Olaf Scholz.

Weiterlesen »

Vorbereitung Münchner SicherheitskonferenzChristoph Heusgen (MSC-Vorsitzender), Prof. Tobias Bunde (Director of Research & Policy der MSC) und Sophie Eisentraut (Head of Research & Publications der MSC) zur bevorstehenden Münchner Sicherheitskonferenz und zum Munich Security Report 2025.

Weiterlesen »

Die Münchner Sicherheitskonferenz 2025: Viele hochrangige Teilnehmer erwartetDie Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) findet vom 14. bis 16. Februar 2025 im Hotel Bayerischer Hof statt. Unter dem Motto „Frieden durch Dialog“ werden zahlreiche hochrangige Staats- und Regierungschefs sowie Politiker, Diplomaten und Vertreter von NGOs erwartet. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Wolodymyr Selenskyj, J.D. Vance, Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Ursula von der Leyen.

Weiterlesen »