Vance Optimistisch zur Halbleiterproduktion in den USA

US-Vizepräsident J.D. Vance äußerte sich auf einem KI-Gipfel in Paris zuversichtlich zur Halbleiterproduktion in den USA. Seine Aussagen könnten sich positiv auf Intel auswirken, dessen Aktien nach den Kommentaren kräftig an der NASDAQ zulegen

US-Vizepräsident J.D. Vance äußerte sich auf einem Gipfeltreffen zur künstlichen Intel ligenz in Paris zuversichtlich zur Halbleiter produktion in den USA . Vance betonte, die Regierungen werde sicherstellen, dass die leistungsstärksten KI-Systeme mit in den USA entwickelten und hergestellten Chips gebaut werden, um Amerikas Vorsprung zu sichern. Im Gegensatz dazu sieht er die restriktiven KI-Gesetze der EU als problematisch an.

Er befürchtet, dass exzessive Regulierung den industriellen Wandel, der mit KI einhergeht, bevor er richtig begonnen hat, zum Stillstand bringen könnte. Vance kündigte an, dass die Regierung alles tun werde, um die KI-Politik weiterzuentwickeln. Diese Aussagen könnten sich positiv auf Intel auswirken, das unter Präsident Joe Biden rund 8 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln aus dem US-amerikanischen Chips Act erhalten hat. Die Zukunft des Chips Act unter Trump ist noch ungewiss, doch Vances Kommentare deuten auf weniger Regulierung und das Bestreben zur Herstellung von Chips in den USA hin. „Ich denke, dass der Chips Act für Intel bestehen bleibt, aber für TSMC bin ich mir weniger sicher“, sagte Patrick Moorhead, CEO und Chefanalyst bei Moor Insights & Strategy, gegenüber MarketWatch. „Trump wird Nvidia (NVDA), AMD (AMD), Broadcom (AVGO), Marvell (MRVL), Apple (AAPL) und Qualcomm (QCOM) unter Druck setzen, mehr mit Intel zu tun.“Die optimistischen Aussagen von Vance über die Halbleiterproduktion in den USA führten am Dienstag zu einem kräftigen Anstieg der Intel-Aktie an der NASDAQ. Sie gewannen letztlich 6,07 Prozent auf 20,97 US-Dollar. Auch am Mittwoch setzten sich die Gewinne fort. Die Intel-Aktie beendete den Handel an der NASDAQ um 7,20 Prozent höher bei 22,48 US-Dollar. Auch die Aktien des US-Halbleiterproduzenten GLOBALFOUNDRIES, der 2009 aus Advanced Micro Devices (AMD) hervorgegangen ist, stiegen am Dienstag letztlich um 6,25 Prozent auf 40,10 US-Dollar. Im NASDAQ-Handel am Mittwoch schlossen sie 8,60 Prozent im Plus bei 43,55 US-Dollar





Künstliche Intelligenz Halbleiter Produktion USA Intel Chips Act Vance EU

