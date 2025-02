Vance-Rede spaltet die westliche Wertegemeinschaft

Die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat die transatlantische Partnerschaft erschüttert. Vances Kritik an europäischen Demokratien und die Beschuldigung der Europäischen Union, von den fundamentalen Werten der westlichen Welt abzuweichen, haben tiefe Spalten in der westlichen Wertegemeinschaft geschaffen.

Die 61. Münchner Sicherheitskonferenz , ein Treffpunkt der Sicherheits- und Politik -Experten, wird in den Geschichtsbüchern bleiben. US-Vizepräsident J.D. Vance , der den Gipfel mit seiner Rede besuchte, löste eine tiefe Spaltung in der transatlantischen Partnerschaft aus. Vance s Kritik an europäischen Demokratie n und der Beschuldigung der Europäischen Union, von den fundamentalen Werten der westlichen Welt abzuweichen, haben das transatlantische Bündnis schwer erschüttert.

Viele europäische Politiker sahen in Vances Worten einen Angriff auf die Kernwerte der europäischen Demokratie. Vance kritisierte die Bekämpfung von Desinformation in Europa als Einschränkung der Meinungsfreiheit und die Marginalisierung von Parteien wie der AfD als undemokratisch. Damit greift er den Kern des westlichen Bündnisses an, die gemeinsame Vorstellung von Demokratie. Der Konsens über die Werte der Demokratie, der die transatlantische Partnerschaft seit Jahrzehnten prägte, scheint in der Trump-Ära endgültig zerbrochen zu sein. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) brachte es auf den Punkt: Die westliche Wertegemeinschaft sei „jetzt hier gestern aufgekündigt worden“. Die amerikanische Regierung habe sich „an die Seite der Autokraten gestellt“.Die Folgen dieser Entwicklung sind schwer absehbar. Wie soll die Zusammenarbeit zwischen den USA und den europäischen Verbündeten in der G7 und der Nato funktionieren? Und was wird aus der Nato als zentraler Pfeiler der Zusammenarbeit zwischen den USA, Kanada und Europa? Diese Fragen werden sich spätestens bei zwei Gipfeltreffen in diesen beiden Formaten im Juni zeigen. Die EU, die von dem neuen US-Kurs kalt erwischt wurde, sucht nach einer Antwort. Viele Europäer hatten lange darauf gehofft, dass Trump die Wahl verlieren würde. Nun müssen sehr unterschiedlich eingestellte Akteure, vom Trump-Freund Viktor Orban in Ungarn bis zu Trump-Kritikern wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), sehr schnell eine gemeinsame Linie finden. Die große Frage ist, ob der europäischen Staatengemeinschaft angesichts des an nationalen Interessen orientierten US-Kurses gelingt, und wenn ja, wie schnell





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Vance München Sicherheitskonferenz Transatlantische Partnerschaft Wertegemeinschaft Demokratie USA Europa G7 Nato

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sicherheitskonferenz in München: Warum ich die Rede von JD Vance unterstützteDie SPD hatte für die Rede von JD Vance in München und Kritik übrig. Unsere Autorin protestiert.

Weiterlesen »

Vance setzt die Brandmauer auf die politische AgendaUS-Vizepräsident J.D. Vance hat mit seiner Forderung, die Brandmauer zwischen Europa und den USA einzureißen, die deutsche Politik in Turbulenzen versetzt. FOCUS-online-Chefkorrespondent Ulrich Reitz sieht die Debatte als Dilemma für die Union, die einen wichtigen Verbündeten wie die USA nicht aufgeben möchte, aber gleichzeitig die AfD nicht mitarbeiten lassen will.

Weiterlesen »

Rechte Angriffe auf die US-Justiz: Musk, Vance und der Kampf um die KontrolleDie US-Justiz steht unter dem Druck politischer Angriffe von rechtskonservativen Kräften, insbesondere im Kontext der Aktivitäten von Donald Trump und Elon Musk. Der Zugang zu wichtigen Zahlungssystemen wird blockiert, und Vertreter der Exekutive wie J.D. Vance kritisieren die Justiz. Historiker und Juristen warnen vor einer Durchbrechung der Gewaltenteilung.

Weiterlesen »

US-Vize Vance in Paris: Wohltat nach der Polter-RedeNach seinem aggressiven Auftritt beim KI-Gipfel redet der US-Vizepräsident persönlich mit der EU-Kommissionschefin von der Leyen.

Weiterlesen »

US-Vize Vance in Paris: Erst aggressive Rede, dann gutes Gespräch mit von der LeyenNach seinem aggressiven Auftritt beim KI-Gipfel redet der US-Vizepräsident persönlich mit der EU-Kommissionschefin von der Leyen.

Weiterlesen »

Europäische Diplomaten beunruhigt von Vance's Rede auf der Münchner SicherheitskonferenzEuropäische Diplomaten waren besorgt auf die Rede von J. D. Vance, dem US-Vizepräsidenten, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Vance kritisierte Europa wegen der zunehmenden Zensur und der Abkehr von demokratischen Werten. Die Rede sorgte für Aufsehen, da sie im Schatten der Verhandlungen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin stattfand, die ohne die Einbeziehung von Europa stattfanden.

Weiterlesen »