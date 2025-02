Vance’s Angriff auf Europa: Kulturkampf statt Diplomatie

Die scharfe Kritik des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance an Europa löste Empörung aus. Vance’s Auftritt wirft Fragen nach den Motiven und Zielen der Trump-Administration in Bezug auf Europa auf.

Amerikanische Vizepräsident J.D. Vance hat in seiner Rede einen tiefen Graben zu den Europäern sichtbar gemacht. Seine scharfe Kritik an Europa, mit Vorwürfen von politischer Zensur, Migrationsfehlern und gescheiterter Identität, hat für Unmut gesorgt. Vance, als Innenpolitiker, ist nicht der geeignete Ansprechpartner für Außenpolitik. Doch mit seinem Auftritt in Europa trägt er den Kulturkampf aus der US-Innenpolitik in den internationalen Kontext.

Vance's Ansprache hatte keine konkreten praktischen Konsequenzen, zeigte aber deutlich die Perspektive der Trump-Welt, verkörpert durch Personen wie Elon Musk, auf Europa: Null Respekt. Es war gut, dass Vance nicht zu internationalen politischen Themen Stellung nahm. Denn das ist Chefsache und die Entscheidungen liegen bei Trump mit seiner transaktionalen Dealmaker-Mentalität. Hätte sich Vance zu internationalen Krisen geäußert, wäre der Schock noch größer gewesen. Die Trump-Administration importiert die disruptive Methode aus der Innenpolitik auch in die Außenpolitik.Die Kritik an Europa, die Vance äußerte, traf jedoch auch auf wunde Punkte. Europa schwächelt und kann sich geostrategisch nicht gegen die Herausforderungen durch Amerika, China, Indien und andere Staaten behaupten. Das europäische Modell multilateraler Kooperation scheitert an der harten Realität geopolitischer Konfrontation. Die beste Antwort auf Trump ist ein geeintes, selbstbewusstes und starkes Europa, mit wirtschaftlicher Stärke und militärischer Hard Power. Die Trump-Administration vertraut nur auf die NATO, nicht die EU, und will Europa spalten, nicht vereinen. Europa ist eine Wirtschaftsmacht. Vor Zöllen und Strafen für Technologieunternehmen haben die Amerikaner Angst. Der transatlantische Wirtschaftsraum ist eng miteinander verflochten, Europa und Amerika sind einander wichtige Wirtschafts- und Handelspartner. Daher muss Europa alles tun, um einen Handelskonflikt zu vermeiden.Wir müssen uns mehr auf die Bedrohungen aus Russland, China und Iran konzentrieren als auf unsere Differenzen mit der Trump-Administration. Gemeinsame Handlungsfelder und Interessen gibt es genug: Krisenmanagement im Nahen Osten, Sicherheit und Wiederaufbau der Ukraine, Eindämmung Chinas, Abschreckung Russlands, Stärkung der NATO. Europa muss sich dem realistischen Blick Amerikas auf die Welt annähern und eigene Fähigkeiten vorweisen, so dass Amerika entlastet wird. Dann kann man auch mit der Trump-Administration zusammenarbeiten. Die neue Bundesregierung bietet eine neue Chance





