US-Vizepräsident J.D. Vance warnt Europa vor einer vermeintlichen „inneren Bedrohung“ und fordert die Übernahme seiner Vorstellungen von Realpolitik, die auf dem Recht des Stärkeren basiert. Vance droht mit dem Verlust der transatlantischen Partnerschaft, wenn Europa sich nicht an die amerikanischen Vorstellungen hält.

US-Vizepräsident J.D. Vance trat in München auf der Sicherheitskonferenz mit einer Botschaft auf, die bei den Zuhörern kaum Begeisterung hervorrief. Anstatt konkrete Ansagen zum Ukraine-Krieg oder Ideen für eine gemeinsame Verteidigungsstrategie vorzulegen, vertrat er die Position des amerikanischen Imperialismus. Vance mahnte Europa an, seine Vorstellungen von einer Realpolitik, die auf Stärke und dem Recht des Stärkeren basiert, zu übernehmen.

Die Ukraine, so Vance, sei in diesem Kontext nur ein Instrument, um die eigenen Agenda zu verfolgen. Vance betonte die vermeintliche „innere Bedrohung“ in Europa, die er nicht in Rassismus, antidemokratischen Tendenzen, Wahlbeeinflussung oder Falschinformationen sieht, sondern im Kampf gegen diese Gefahren. Stattdessen stellt er die Rechte als Opfer von Unterdrückung dar, obwohl sie selbst gegen liberale und progressive Ansichten vorgehen. Vance droht Europa mit dem Verlust der transatlantischen Partnerschaft, wenn es sich nicht an die amerikanischen Vorstellungen hält. Er mischt sich in die deutsche Innenpolitik ein und fordert den Fall der „Brandmauer“ gegen die AfD, um Deutschlands Demokratie zu retten. Vance's Auftritt trägt die Züge des Kulturkampfes in den USA nach Europa. Die Republikaner, so Vance, hätten ein überwältigendes Votum für ihre Politik erhalten, obwohl dies nicht der Realität entspricht. Vance verkörpert die neue Realpolitik, die von Macht und dem Recht des Stärkeren geprägt ist. Die Welt, so Vance, ist ein Netzwerk von Autokraten, die sich gegenseitig unterstützen, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Dieser transatlantische Kulturkampf wird immer deutlicher und zeigt die zunehmende Polarisierung der Welt. Vance's Auftritt in München ist ein Warnzeichen für die Zukunft Europas und der transatlantischen Beziehungen. Die Zukunft der Welt hängt davon ab, ob die Werte der Demokratie und des Rechtsstaates gestärkt werden oder ob die Realpolitik des Recht des Stärkeren sie ersetzen wird.





