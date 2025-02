Vance's Knallharde Rede: Deutschland im Schock

Donald Trump's ehemaliger Vizepräsident J.D. Vance löste mit einer flammenartigen Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz heftige Reaktionen in Deutschland aus. Vance attackierte die Europäische Union scharf und warnte vor einer zensierten Meinungslandschaft in Europa. Deutsche und europäische Spitzenpolitiker reagierten mit scharfer Kritik an Vances Aussagen.

In seiner knappen halben Stunde langen Ansprache griff Vance die Europäische Union scharf an, indem er ihr vorwarf, Meinungen zu zensieren. Vance warnte, dass die größte Gefahr nicht aus Russland oder China, sondern aus Europa selbst komme.

Er betonte, dass in Europa Meinungen, die den Regierenden nicht passten, als Desinformation oder Missinformation abgetan und sogar strafrechtlich verfolgt würden. Vance warf der EU vor, die Meinungsfreiheit zu untergraben und Demokratie zu schwächen, indem sie Millionen von Wählern die Möglichkeit nähmen, ihre Gedanken und Sorgen zu äußern.Die AfD, die Vance zwar nicht beim Namen erwähnte, reagierte mit der Aussage: „Es gibt keinen Platz für Brandmauern.“ Deutsche und europäische Spitzenpolitiker reagierten scharf auf Vances Ansprache. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte im Deutschlandfunk: „Was hier gesagt wurde, das irritiert und das darf auch nicht einfach wegkommentiert und kleingeredet werden.“ Scholz kündigte an, in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz auf Vances Aussagen zu antworten. Er betonte: „Ich weise ausdrücklich zurück, was US-Vizepräsident Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat.“ Verteidigungsminister Boris Pistorius stellte klar, dass es „nicht akzeptabel“ sei, europäische Demokratien mit autoritären Regimen zu vergleichen. Auch CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz kritisierte Vances Angriffe als „übergreifig“. Merz erklärte, dass er in einem Gespräch mit Vance seine anderer Meinung deutlich gemacht habe. US-Präsident Trump selbst mischte sich in die Kontroverse ein und stellte sich schützend vor seinen Vize: „Er hat über die Meinungsfreiheit gesprochen und ich glaube, es ist richtig, was er gesagt hat. Europa verliert das wundervolle Recht auf Redefreiheit. Es war eine brillante Rede!“





