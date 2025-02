Vance setzt die Brandmauer auf die politische Agenda

US-Vizepräsident J.D. Vance hat mit seiner Forderung, die Brandmauer zwischen Europa und den USA einzureißen, die deutsche Politik in Turbulenzen versetzt. FOCUS-online-Chefkorrespondent Ulrich Reitz sieht die Debatte als Dilemma für die Union, die einen wichtigen Verbündeten wie die USA nicht aufgeben möchte, aber gleichzeitig die AfD nicht mitarbeiten lassen will.

US-Vizepräsident J.D. Vance hat die deutsche Brandmauer plötzlich auf die weltpolitische Tagesordnung gesetzt. Ein Knaller, mit dem niemand gerechnet habe, sagt FOCUS-online-Chefkorrespondent Ulrich Reitz und sieht Friedrich Merz und die Union in einem Dilemma. Dass sich die Amerikaner in den deutschen Wahlkampf einmischen, könne man ihnen nicht verübeln. Schließlich hätten sich auch deutsche Politik er im US-Wahlkampf lautstark auf die Seite der Demokratin Kamala Harris gestellt.

Vance hatte in einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ die Frage aufgeworfen, ob die Europäer Angst vor ihren eigenen Bürgern hätten. Mit seiner Forderung, die Brandmauer einzureißen, setzen die USA vor allem Friedrich Merz und die Union unter Druck, der eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausschließt. „Das ist ein Dilemma“, so Reitz weiter. Denn die USA seien Deutschlands wichtigster Verbündeter. „Mal sehen, ob Friedrich Merz und die Union auf diese Debatte vorbereitet sind.“Die AfD sei gegen „die Westbindung über die Nato und die europäische Orientierung über die EU“. Damit vertreten die Rechtspopulisten eine Politik, die an den Grundfesten der Union rühre. Bemerkenswert für Reitz: „Merz hat in der Diskussion darauf hingewiesen, dass es mit Italiens postfaschistischer Ministerpräsidentin Meloni etwas anderes sei. Dabei ist es eigentlich die gleiche Kiste.“ Im Gegensatz zur AfD bekenne sich Meloni aber zum Euro, zur EU und zur Nato. „Wäre die AfD bereit, über diese Dinge zu diskutieren? Das ist genau das, was die amerikanische Regierung auf die Tagesordnung gesetzt hat. (...) Es ändert nochmal komplett die Aufstellung für die Bundestagswahl und die Auseinandersetzung in den nächsten Tagen.“Doch was versprechen sich die Amerikaner von einer Aufweichung der Brandmauer? Reitz erklärt das Bestreben der Trump-Administration mit eigenen Sicherheitsinteressen. „Aus Sicht der Trump-Administration tun wir nicht genug, um die Gefahren des Islamismus zu bekämpfen. Es liegt aber im amerikanischen Sicherheitsinteresse, dass Europa nicht von islamistischer Kriminalität überrannt wird.' Durch den Anschlag von München habe dies noch einmal an Brisanz und Aktualität gewonnen





