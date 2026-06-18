Vance spricht von informellen Nebenabsprachen beim US‑Iran‑Deal - Trump räumt Kritik ab, Israel streitet über Truppenpräsenz

US‑Vizepräsident JD Vance deutet an, dass das Iran‑Abkommen über formelle Dokumente hinaus informelle Vereinbarungen umfasst. Präsident Trump verteidigt das Rahmenabkommen gegenüber Kritikern, während Israel einen Rückzug aus dem Südlibanon ablehnt. Die USA beenden ihre Seeblockade des Iran, und der iranische Oberste Führer ratifiziert das Abkommen trotz Vorbehalten.

US-Vizepräsident JD Vance hat in einer Pressekonferenz im Weißen Haus signalisiert, dass die bislang bekannten Vereinbarungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran nur ein Teil eines viel umfassenderen Rahmens seien.

Er sprach von sogenannten Gentlemen's Agreements, also informellen Absprachen, die einzelne Teilbereiche der Verhandlungen betreffen. Auf die Frage, ob solche Nebenabsprachen schriftlich festgehalten wurden, verwies Vance darauf, dass einige bereits dokumentiert seien, jedoch sei die genaue Form - sei es ein Memorandum, ein informelles Abkommen oder ein späteres endgültiges Abkommen - für die eigentliche Zielsetzung nebensächlich. Das zentrale Anliegen sei die Überprüfung von Vorgaben, wobei die USA weniger auf bloße Worte, sondern auf konkrete Handlungen setzten.

Präsident Donald Trump nutzte erneut seine Plattform Truth Social, um Kritiker des Iran‑Deals zu attackieren - und das nicht nur aus dem politischen Mittelstreifen, sondern auch aus den eigenen Reihen. Er bezeichne das Abkommen als Erfolg, der den Vereinigten Staaten niedrigere Ölpreise und einen strategischen Sieg beschere. Alles, was dagegen gerichtet sei, nenne er Propaganda der oppositionellen Demokraten. Als Beweis führe er steigende Aktienkurse an.

Bereits zuvor hatte er Gegner des Deals als "Dummköpfe" abgestempelt. In der Zwischenzeit verlangt der Iran vor dem Durchfahren der Straße von Hormus von allen Handelsschiffen die Einreichung eines speziellen Antrags. Das Sekretariat des Obersten Nationalen Sicherheitsrats teilte laut der "Teheran Times" mit, dass für einen Zeitraum von 60 Tagen keine Gebühren zu entrichten seien.

Die Behörde für die Meerenge des Persischen Golfs sei angewiesen, sämtliche Anträge zügig und vorrangig zu prüfen, um den Zielen des bilateralen Rahmenabkommens mit den USA gerecht zu werden. Auf der anderen Seite des Konflikts bekräftigte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass ein Rückzug seiner Truppen aus dem Südlibanon vorerst ausgeschlossen sei. In einer Rede beschrieb er die von der israelischen Armee errichtete Sicherheitszone als Barriere zwischen der Hisbollah‑Miliz und den Gemeinden Nordisraels.

Solange die Sicherheitsbedürfnisse beider Seiten nicht mehr gewährleistet seien, werde Israel nicht zurückziehen. Die libanesische Regierung hingegen stuft das von Israel kontrollierte Gebiet als völkerrechtswidrig besetztes Staatsgebiet ein. Das iranisch‑amerikanische Rahmenabkommen sieht zwar eine umfassende Beendigung militärischer Konflikte in der Region vor, enthält jedoch keine explizite Klausel zum Abzug israelischer Truppen. In einem Interview mit der "New York Times" bezeichnete Vance die israelische Kritik als "seltsam" und als Ausdruck von Misstrauen gegenüber den USA.

Er rief Israel dazu auf, dem amerikanischen Verbündeten mehr Vertrauen entgegenzubringen. Nach wochenlanger US‑Seeblockade der iranischen Häfen teilte das regionalspezifische US‑Militärkommando CENTCOM mit, dass sämtliche militärischen Maßnahmen zur Durchsetzung der Blockade eingestellt wurden. Auf Anweisung von Präsident Trump dürfen Schiffe, die im Iran starten oder ihr Ziel dort haben, nun uneingeschränkt passieren. Hintergrund sei das kürzlich geschlossene Rahmenabkommen, das unter anderem die freie Durchfahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus garantiert.

Gleichzeitig betonte CENTCOM, dass US‑Streitkräfte weiterhin in der Region stationiert bleiben, um die Einhaltung aller Aspekte des Abkommens zu überwachen. Der oberste Führer des Iran, Ajatollah Schemaschni, bestätigte im Staatsfernsehen seine Zustimmung zu dem Rahmenabkommen, obwohl er anfänglich Vorbehalte gehegt habe. In einer Botschaft erklärte er, dass er auf Zusicherungen des iranischen Präsidenten Masoud Peteschkian und anderer Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats vertraue, die Rechte der iranischen Nation und der Widerstandsfront zu schützen.

Das Abkommen, das Präsident Trump in Versailles bei einem 14‑Punkte‑Deal unterzeichnete, sei zudem Grundlage für direkte Gespräche mit den USA. Schemaschni betonte jedoch, dass dies nicht bedeute, die Position des "Feindes" zu akzeptieren. Netanjahu unterstrich erneut die Bedeutung der israelisch‑amerikanischen Partnerschaft und appellierte an ihren Fortbestand





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