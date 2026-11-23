Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps erreichen nach dem 2:0-Sieg gegen Real Salt Lake den Einzug ins Playoff-Halbfinale der Western Conference. Ein weiterer Sieg genügt dem Team um den Ex-Bayern-Star.

Der Ex-Bayern-Star Thomas Müller startet seine Zeit in der Major League Soccer mit einem klaren Erfolg in die entscheidende Phase der Saison. Das Team der Vancouver Whitecaps setzte sich am Eröffnungstag der Playoff-Runde der Western Conference mit einer überzeugenden 2:0-Leistung gegen den Kontrahenten Real Salt Lake durch. Mit diesem Sieg verschafft sich die als Nummer 1 gesetzte Mannschaft der Whitecaps einen massiven Vorteil im Best-of-Three-Duell und nähert sich dem Finaleinzug einen Schritt näher.

Torvorlagen und erste Führung vor der Pause

Die Vancouver Whitecaps dominierten das Spiel von Beginn an und übernahmen frühzeitig die Kontrolle über das Geschehen auf dem Feld. Der Gegner aus Salt Lake hatte kaum Möglichkeiten, sich richtig zu entfalten oder das Tempo des Spiels mitzubestimmen. Dieser klare Vorteil mündete schließlich in der zweiten Halbzeit vor der Pause, als die ersehnte Führung erarbeitet wurde. Édier Ocampo traf in der 44. Minute zum 1:0, wobei er von Emmanuel Sabbi und dem Rookie Bruno Caicedo mit Vorlagen unterstützt wurde. Für den Verteidiger Édier Ocampo markierte diesen Moment einen besonderen Meilenstein in seiner Karriere, da es sein erster Treffer in seinem sechsten Playoff-Spiel war.

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Verteidigungsstabilität und zweite Goal-Party

Nach der Pause setzten die Whitecaps ihre offensive Überlegenheit fort und erhöhten den Druck auf die Abwehr von Real Salt Lake weiter. In der 55. Minute fiel das zweite Tor, das den Sieg der Vancouver-Mannschaft eigentlich besiegelte. Dieses Mal revanchierte sich der Rookie Bruno Caicedo für seine Vorlage aus dem ersten Half, indem er den Ball selbst verwertete. Die Vorbereitungen liefen über Édier Ocampo und Oliver Larraz, was die taktische Vielfalt und Tiefe des Kaders unterstrich. Gleichzeitig glänzte der Torhüter Yohei Takaoka mit herausragenden Leistungen und parierte fünf Schüsse des Gegners. Damit feierte Takaoka seinen dritten Zu-null-Auftritt in seinem zwölften Playoff-Spiel und sicherte das defensive Fundament des Teams effektiv ab.

Thomas Müllers Rolle und Einwechslung

Die Rolle von Thomas Müller im ersten Spiel der Serie fiel überraschend moderat aus, obwohl der 37-jährige Legende eine wichtige Funktion im Kader zukommt. Er saß zunächst auf der Bank und erlebte den Großteil der ersten Spielzeit von außen. Erst in der 60. Minute, als der 2:0-Stand bereits feststand, wurde der Ex-Bayern-Star für sein Team eingewechselt. Trotz der kurzen Einsatzzeit war Müller voll bei der Sache und feierte anschließend mit seinen Teamkollegen den verdienten Sieg. Seine Erfahrung und Präsens im Kader bleiben jedoch auch in dieser Situation ein wertvoller Faktor für die mentale Stärke der Mannschaft.

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Qualifikation und nächster Schritt

Gegenüber den Whitecaps hatte sich Real Salt Lake erst am Donnerstag im Wild-Card-Spiel qualifiziert, nachdem man sich in einem nervenaufreibenden Duell mit 1:1 gegen Seattle hatte halten können. Im Elfmeterschießen setzte sich das Team daraufhin mit 4:2 durch, was die Härte der vorherigen Runde belegte. Für dieses Spiel gegen Vancouver reichte die Leistung jedoch nicht aus, um den Favoriten aus West-Kanada aufzuhalten. Das Team um Müller hatte nun keine Chance mehr, den Vorsprung der Whitecaps noch zu verkraften, und musste sich nach insgesamt 90 Minuten geschlagen geben.

Ausblick auf Spiel zwei und Halbfinale

Es geht für die Vancouver Whitecaps bereits am Freitag weiter, wenn das zweite Spiel der Best-of-Three-Serie in Utah stattfindet. Ein weiterer Sieg dort würde den Einzug ins Halbfinale der Western Conference perfekt machen. Sollte das Team den Sieg auch im Auswärtsspiel feiern, wartet der Sieger aus der Serie zwischen San Jose Earthquakes und Houston Dynamo auf die Vancouver Whitecaps. Das Duell mit San Jose ist dabei besonders interessant, da dort auch Timo Werner aufläuft, was die nächste Runde zu einer hochwertigen Begegnung macht.