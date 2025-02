Vandalismus im ehemaligen Potsdamer Landtag: Jugendliche stürmen das verlassene Gebäude

Mehrere Jugendliche sind in das ehemalige Landtaggebäude in Potsdam eingedrungen und verursachten dabei Sachschäden. Die Polizei setzte gegen einen 14-jährigen Beschuldigten einen Taser ein. Das leere Gebäude auf dem Brauhausberg ist seit Jahren wiederholt Ziel von Vandalismus.

Einst tagten dort die Landtag sabgeordneten. Seit Jahren steht das Gebäude auf dem Brauhausberg in Potsdam nun aber schon leer. Immer wieder kommt es dort zu Polizeieinsätzen. Potsdam (dpa/bb) - Wieder Vandalismus im ehemaligen Landtag in Potsdam : Mehrere Jugendliche sind in das verlassene Gebäude auf dem Brauhausberg eingedrungen. Gegen einen 14-Jährigen setzte die Polizei einen sogenannten Taser ein, wie die Behörde zu dem Vorfall vom Samstagabend mitteilte.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, weil sich Jugendliche im Alter von 14 und 15 Zugang zum alten Landtag verschafft hatten. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs in Verbindung mit Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei war auf dem Areal immer wieder wegen Vandalismus im Einsatz. Bis 2013 tagte auf dem Brauhausberg der brandenburgische Landtag. In der DDR beherbergte das Gebäude die SED-Bezirks- und Kreisleitung. Es bekam den Spitznamen 'Kreml'. Seit vielen Jahren steht es leer. Im August 2023 war in dem Gebäude ein großes Feuer ausgebrochen. Dabei stürzte der Dachstuhl ein





Vandalismus Potsdam Landtag Jugendliche Sachbeschädigung

