Die Influencerin Vanessa Borck hat ihre neue Partnerin Lara Denona in Las Vegas geheiratet. Die Feier fand nach der Trennung von Ex-Frau Ina Borck im April 2026 statt.

Die bekannte Influencerin Vanessa Borck hat ihr persönliches Glück nach einer turbulenten Phase in der US-Metropole Las Vegas offiziell gefeiert. Die dreißigjährige ehemalige Starfigur der Social-Media-Sendung "Couple on Tour" hat am fünfzehnten April zweitausendsechs ihrer langjährigen Freundin Lara Denona den Eheversprechen gegeben. Die Nachricht erreichte ihre zahlreichen Anhänger über das Foto-Sharing-Plattform Instagram, wo das Paar strahlende Aufnahmen aus dem Hochzeitsfest teilte.

Eheschließung in der Glücksspiel-Metropole

Die beiden Frauen ließen sich vor der berühmten Little Vegas Chapel trauen, einem Ort, der weltweit für spontane und romantische Eheschließungen bekannt ist. Auf den veröffentlichten Bildern sind Vanessa Borck und Lara Denona in weißen Brautkleidern zu sehen, die vor der markanten Kulisse der Kapelle posieren. Die caption unter dem Beitrag war knapp und eindeutig formuliert: Sie hätten Ja gesagt, was den Status ihrer Beziehung endgültig bestätigte. Die Wahl fiel auf Las Vegas als Ort der Zeremonie, was die Überraschung für die Öffentlichkeit nur noch verstärkte.

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Rückblick auf die Trennung von Ina Borck

Die neue Entwicklung kommt für viele Fans völlig unerwartet, blickt man auf die jüngste Vergangenheit zurück. Vor gut zwei Jahren stand Vanessa Borck noch in einer festen, rechtlich anerkannten Ehe mit ihrer langjährigen Partnerin Ina Borck. Die beiden waren als "Couple on Tour" berühmt geworden und hatten ihr gemeinsames Leben hochgradig öffentlich geführt. Zu den Höhepunkten ihrer gemeinsamen Zeit zählten nicht nur ihre eigene Hochzeit, sondern auch die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter, die Millionen von Followern in ihren Bann zog.

Die Beziehung der früheren Ehefrau Ina Borck und der aktuellen Braut Vanessa Borck litt jedoch unter schweren Schicksalsschlägen. Ina Borck erlitt kurz vor der Geburt des Kindes einen Schlaganfall, was die Familie in eine schwierige Phase stürzte. Trotz dieser gemeinsamen Bewährungskrise und der öffentlichen Sichtbarkeit ihres Familienlebens gab es im September zweitausendvier eine Trennung, die viele Anhänger zutiefst betrübt hat. Die Öffentlichkeit nahm den Abschied von dem langjährigen Influencer-Duo mit großer Anteilnahme wahr.

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Neue Beziehung und zügiger Lebensabschnitt

Vanessa Borck wandte sich nach der Trennung ihrer Aufmerksamkeit ihrer neuen Liebe zu und blickte dabei konsequent nach vorn. Ende Mai zweitausendsechs machte sie die Beziehung zu Lara Denona offiziell öffentlich. Der Übergang von der Bekanntschaft zur festen Partnerschaft verlief dabei sehr zügig. Wenige Monate nach der Bekanntgabe der Romanze zog das Paar bereits zusammen, was die Stabilität und Ernsthaftigkeit des neuen Verhältnisses unterstrich. Dieser schnelle Schritt deutete darauf hin, dass die emotionale Verarbeitung der Trennung und der Aufbau der neuen Partnerschaft sehr effizient verliefen.

Konsequenzen und rechtliche Einordnung

Die rechtliche Anerkennung der in Las Vegas geschlossenen Ehe in Deutschland wirft nun Fragen auf, die in den Kommentarspalten diskutiert werden. Das von Vanessa Borck gezeigte Hochzeitszertifikat datiert den Zeitpunkt der Eheschließung auf den fünfzehnten April zweitausendsechs. Ob diese Verbindung vor deutschen Gerichten und Behörden uneingeschränkt gültig ist, bleibt eine wichtige rechtliche Nuance, die für das Paar von Bedeutung sein könnte. Die Feierlichkeiten selbst verliefen jedoch eher bodenständig als luxuriös.

Nach dem Jawort verzichteten die Frischvermählten auf ein opulentes Festmahl in einem Hochglanz-Restaurant. Stattdessen besuchten sie die Fast-Food-Kette In-N-Out Burger, wobei sie noch in ihren Brautkleidern aßen. Lara Denona äußerte sich unter dem Instagram-Post begeistert und beschrieb den Tag als einen der schönsten ihres Lebens. Tausende Follower hinterließen Glückwünsche und Emojis, während einige weniger positive Kommentare die rechtliche Lage in Deutschland thematisierten. Die Influencerin reagiert weiterhin positiv auf die Welle der Unterstützung aus ihrem Umfeld.