Vanessa Bryant und Pau Gasol führen ein Konsortium beim Kauf der Los Angeles Sparks an. Der Preis soll bei über 700 Millionen Dollar liegen und einen neuen Rekord in der WNBA aufstellen.

Vanessa Bryant und Pau Gasol haben ein gemeinsames Investorenpersonal gebildet, um die Ownership der Los Angeles Sparks zu erwerben. Die Witwe des NBA-Legenden Kobe Bryant und der ehemalige Profispieler planen die Übernahme des WNBA -Teams durch ein formales Angebot. Dies markiert einen signifikanten Schritt in Richtung eines historischen Besitzerwechsels für die Franchise.

Rekordkauf für WNBA-Team erwartet

Der Mehrheitsanteilseigner Mark Walter verlangt reportedly mehr als 700 Millionen Dollar für den Verkauf der Sparks. Diese geforderte Summe von 700 Millionen Dollar übertrifft die bisherigen Marktbewertungen deutlich und könnte den teuersten Verkauf eines WNBA-Teams in der Geschichte der Liga darstellen. Laut Berichten von Bloomberg ist der Kaufpreis für die 700 Millionen Dollar hoch, was eine Rekordmarke setzen würde, falls der Deal abgeschlossen wird.

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Der Branchendienst Sportico bezifferte den Wert der Franchise im April noch auf rund 400 Millionen Dollar. Diese frühere Bewertung lag somit deutlich unter dem aktuellen Verkaufspreis. Die Differenz zwischen der alten Bewertung und dem geforderten Preis ist erheblich und spiegelt eine drastische Neubewertung der Immobilie wider. Dies unterstreicht die wachsende wirtschaftliche Bedeutung und den spezifischen Wert, der dem Team nun beigemessen wird.

Faktor neues Trainingszentrum treibt Preise

Ein wesentlicher Faktor für den höheren Verkaufspreis dürfte das neue Trainingszentrum der Franchise sein. Die Baukosten für dieses neue Zentrum sollen bei rund 150 Millionen Dollar gelegen haben. Dieser massive Infrastruktureinbruch ist im Kaufpreis inbegriffen. Die Investition in dieses moderne Facilities erhöht den materiellen Wert des Unternehmens signifikant. Es bietet den Spielern und dem Stab hochwertige Ressourcen für Training und Entwicklung.

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Das Trainingszentrum stellt somit eine zentrale Komponente des Angebots dar. Es unterscheidet die Sparks von anderen Teams, die möglicherweise über veraltete Anlagen verfügen. Der Wert von 150 Millionen Dollar für das Zentrum allein erklärt einen großen Teil der Preisaufschläge. Käufer zahlen für diesesAsset, das sofort einsatzbereit ist und keine weiteren großen Investitionen erfordert.

Konkurrenz durch weitere Investorengruppen

Bryant und Gasol sind nicht die einzigen Interessenten an den Los Angeles Sparks. Dem Bericht zufolge gibt es mindestens drei Investorengruppen, die sich um den Kauf bemühen. Eine weitere Offerte stammt von einem Investorenkreis um Swish Partners. Diese Gruppe tritt als direkter Wettbewerber im Auktionsprozess auf und versucht, das Team zu übernehmen.

Ein drittes Konsortium wird von Jose E. Feliciano und Kwanza Jones angeführt. Beide sind bereits als Investoren am MLB-Team San Diego Padres beteiligt. Diese Erfahrung im Sportmanagement könnte ihnen einen strategischen Vorteil verschaffen. Feliciano und Jones bringen somit Kapital und Expertise aus einer anderen Major League ein. Ihre Beteiligung zeigt das breite Interesse professioneller Investoren an der WNBA.

Vorgeschichte und Engagement der Käufer

Pau Gasol und Kobe Bryant standen von 2008 bis 2014 gemeinsam auf dem Parkett. Während dieser Zeit gewannen sie 2009 und 2010 jeweils die NBA-Meisterschaft. Diese historische Verbindung zum Team und zur Stadt Los Angeles ist von großer symbolischer Bedeutung. Gasol engagiert sich bereits seit mehreren Jahren für den Frauenbasketball und unterstützt die Entwicklung der Liga.

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So beteiligte er sich 2022 an einer Kapitalrunde der WNBA im Umfang von 75 Millionen Dollar. Diese frühere Investition demonstriert sein langfristiges Engagement für den Sport. Gasol hat sich somit als seriöser und erfahrener Partner in der WNBA etabliert. Seine Erfahrung im internationalen Basketball ergänzt die lokale Verankerung von Vanessa Bryant. Die Kombination aus historischer Loyalität und finanziellem Know-how macht das Duo stark.

Vanessa Bryant nutzt die Übernahme, um in das Basketball-Business einzusteigen. Nach dem Tod ihres Mannes Kobe Bryant, der im Alter von 41 Jahren verstarb, widmet sie sich zunehmend dem Management. Sie übernimmt eine aktive Rolle in der Führung des Teams. Die Partnerschaft mit Gasol ermöglicht es ihr, diese Rolle professionell auszuüben. Gemeinsam wollen sie die Zukunft der Sparks gestalten und den Frauenbasketball fördern.