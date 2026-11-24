Mit ihren Positionen zu Israel gefährdet die Berliner Linken-Politikerin Vanessa Emde die Koalitionsverhandlungen ihrer Partei mit SPD und Grünen. Nach dem Zerwürfnis mit der Parteispitze wird Emde nun von ihrer eigenen Fraktion im Abgeordnetenhaus ausgeschlossen.

Die Berlin er Linken-Politikerin Vanessa Emde gefährdet mit ihren Positionen zu Israel die Koalitionsverhandlungen ihrer Partei mit SPD und Grünen. Nach dem Zerwürfnis mit der Parteispitze schließt nun ihre eigene Fraktion im Abgeordnetenhaus Emde aus.

Die wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt umstrittene Politikerin Vanessa Emde muss die Berliner Linke-Fraktion verlassen. Bei einer Fraktionssitzung stimmte nach dpa-Informationen die nötige Zweidrittelmehrheit der Linke-Abgeordneten für Emdes Ausschluss. Für den Antrag votierten demnach 33 der 44 Abgeordneten. Den Antrag zum Ausschluss der 45-Jährigen hatte die Fraktionsspitze vor einer Woche gestellt.

Also read Israelgegnerin: Berliner Linke schließt Vanessa Emde aus Fraktion aus

Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren, hieß es darin. Die Rede ist auch von einem Vertrauensverlust, die Fraktion habe Schaden genommen. Emde hatte nach der Wahl zunächst wie alle übrigen Linke-Abgeordneten eine Erklärung der Fraktion zum Thema Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens unterschrieben, distanzierte sich aber kurz darauf öffentlich davon. Am Rande eines Linke-Parteitages am 31.

Oktober demonstrierte sie dann gegen den Kurs der Parteiführung - statt als Delegierte am Parteitag teilzunehmen. Eine Aufforderung der Parteispitze vor rund zwei Wochen, ihr Mandat aufzugeben, hatte Emde abgelehnt. Emde kritisierte ihren Ausschluss nach der Fraktionssitzung scharf: „Die Entscheidung ist eine Zäsur für die Linke und hat gezeigt, dass die mediale Hetzkampagne ihre Wirkung entfaltet hat und dass meine Fraktion, meine ehemalige Fraktion, offensichtlich unter dem Druck von SPD und Grünen eingebrochen ist“, sagte sie.

Advertisement

Sie habe in den vergangenen Tagen aber auch viel Solidarität erfahren.

„Und ich möchte den vielen Genossinnen, die vielleicht gerade mit sich ringen und überlegen, ob sie aus der Partei austreten wollen, sagen: Bitte bleibt. Ihr seid nicht allein, wir sind nicht allein, und wir werden uns organisieren.

“ SPD-Landeschef Steffen Krach hatte Emdes Ausschluss aus der Fraktion als eine Bedingung für das Zustandekommen einer rot-grün-roten Koalition genannt. Auf die Frage, was passiere, wenn Emde in der Linke-Fraktion bleibe, sagte Krach Ende Oktober im ZDF: „Dann werden wir keine Koalition haben.

“Die Linke hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September gewonnen, Emde war dabei erstmals ins Landesparlament eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat im Wahlkreis Neukölln. Emde hatte im Wahlkampf vor allem auf Solidarität mit den Palästinensern gesetzt und steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt schon länger in der Kritik.

Advertisement

Ihr wird Antisemitismus vorgeworfen mit der Begründung, sie ziehe das Existenzrecht Israels in Zweifel. Anders als Emde bekennt sich Die Linke zur Zweistaatenlösung. Welche Rolle Emde künftig in der Berliner Linke und in der Landespolitik spielen wird, ist noch offen. Ihre politische Karriere als Abgeordnete ist jedenfalls nicht zwangsläufig zu Ende.

Emde bleibt weiter im Landesparlament und ebenso Parteimitglied. Auch künftig bekommt sie als Abgeordnete 8161 Euro pro Monat. Sie hat zum Beispiel die Möglichkeit, parlamentarische Anfragen an den Senat zu stellen und zumindest in begrenztem Umfang bei Plenarsitzungen zu sprechen. Dabei könnte Emde die Politik der Linke kritisieren - nicht nur bei Themen mit Nahostbezug.

Offen ist, ob sie rechtlich gegen den Fraktionsausschluss vorgehen und sich an den Landesverfassungsgerichtshof wenden wird. Emde selbst sieht in dem Vorgehen gegen sich eine Kampagne. Es gehe dabei nicht um den Schutz jüdischer Menschen, sagte die Politikerin in einem Interview mit „Der Freitag“ wenige Tage vor ihrem Ausschluss. Es gehe darum, „Zustimmung zur deutschen Außenpolitik zu erzwingen“.