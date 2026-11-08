Vanessa Emde bleibt im Abgeordnetenhaus trotz Druck der Berliner Linken

Die Berliner Abgeordnete Vanessa Emde weigert sich, ihr Mandat zurückzugeben, obwohl die Landesvorsitzende der Linken sie öffentlich zum Rücktritt auffordert.

Die innerparteiliche Auseinandersetzung innerhalb der Berliner Linke n hat sich deutlich zugespitzt. Die neu gewählte Abgeordnete Vanessa Emde verweigert sich den Forderungen des Landesvorstands, ihr Mandat im Berliner Abgeordnetenhaus niederzulegen. Emde betonte in einer offiziellen Pressemitteilung, dass sie ihre Tätigkeit fortsetzen werde und demokratisch errungene Sitzungen nicht als Tauschware dienen. Dies markiert eine direkte Konfrontation zwischen der Fraktionsabgeordneten und der Parteispitze der Berliner Linke n.

Ablehnung des Rücktrittsersuchens

Vanessa Emde weist die Aufforderung zur Mandatsniederlegung entschieden zurück. In ihrer Stellungnahme erklärte die Neuköllner Abgeordnete, dass sie selbstverständlich ihr Mandat weiter ausüben werde. Sie argumentiert, dass Mandate, die durch freie Wahlen zustande gekommen sind, kein Verhandlungsgegenstand sein können. Emde distanziert sich somit klar von der Linie ihrer eigenen Parteiführung, die ihren Verbleib im Parlament nicht mehr akzeptiert.

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Positionierung zu Israel und Antisemitismus

Der Konflikt dreht sich maßgeblich um Emdes Haltung zum Existenzrecht Israels. Auf eine entsprechende Anfrage erklärte sie, dass nur Menschen, nicht aber Staaten, ein Existenzrecht besitzen. Bei der konstituierenden Sitzung der Linke-Fraktion am 13. Oktober unterzeichnete sie zunächst wie alle anderen Abgeordneten eine Erklärung, die Antisemitismus verurteilt und das Existenzrecht Israels unterstützt. Kurze Zeit später distanzierte sie sich in einem Video auf Instagram jedoch explizit von dieser Position. Diese widersprüchlichen Signale gelten als Hauptauslöser für die aktuelle Krise.

Reaktionen der Parteiführung und Hannah Bruns

Die Landesvorsitzenden der Berliner Linken ziehen am Freitag die politischen Konsequenzen aus dem Verhalten Emdes. Ein offizieller Sprecher erklärte, dass das Vertrauen in die Abgeordnete nicht mehr gegeben sei. Der Landesvorstand forderte Emde wegen der aus seiner Sicht bestehenden Verweigerung gemeinsamer Arbeit zur Aufgabe ihres Mandats auf. Als weitere betroffene Figur wird Hannah Bruns genannt, die ebenfalls ins Parlament einzog. Gegen Bruns läuft bereits ein separates Parteiausschlussverfahren, was die angespannte Lage innerhalb der Fraktion weiter verschärft.

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Bedingungen für eine mögliche Regierungsbeteiligung

Emde nutzt die Situation, um ihre politischen Forderungen zu präzisieren. Für eine mögliche Koalitionsbeteiligung der Linken nennt sie unmissverständliche Konditionen. Sie lehnt jede Regierungsbeteiligung ab, solange keine konsequente Umsetzung des Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungskonzerne stattfindet. Zudem fordert sie eine konsequente Palästinasolidarität und warnt vor sozialen Kürzungen. Ihre Kriterien sind klar formuliert: Repression, Einschüchterung und rassistische Polizeigewalt müssen ein Ende finden, und Meinungs-, Versammlungs- sowie Kunstfreiheit sind zu schützen.

Politische Kontexte und wahltaktische Hintergründe

Vanessa Emde wurde am 20. September neu in das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt und konnte dabei ein Direktmandat im Wahlkreis Neukölln für sich beanspruchen. Der politische Kontext ihrer Tätigkeit ist durch ungewöhnliche Allianzen geprägt. Auf einer Kundgebung gegen die eigene Parteiführung solidarisierte sie sich jüngst mit Ibrahim Ibrahim, der vom Verein democ als Unterstützer der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) beschrieben wird. Die PFLP ist in der Europäischen Union offiziell als Terrororganisation gelistet, was die Debatte über die Grenzen der politischen Meinungsfreiheit in Berlin weiter anheizt.