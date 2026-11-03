Vanessa Emde exkludiert Hannah Bruns aus Fraktionssitzung

Vanessa Emde führt die Aktivistin Hannah Bruns zur Linke-Sitzung, die ihn ausschließt. Der Fraktionsvorstand plant Schritte gegen Emde, bevor der Landesvorstang am Freitag tagt.

Die Berliner Abgeordnete Vanessa Emde hat mit ihrem Auftreten zur Fraktionssitzung einen weiteren Eklat ausgelöst. Wie Medienberichte bestätigen, erschien sie gemeinsam mit der Aktivistin Hannah Bruns, was die Spannungen innerhalb der Linksfraktion weiter verschärft. Der Vorfall markiert eine deutliche Eskalation im Konflikt um Emdes politische Linien und deren Verträglichkeit mit den Parteigrundlagen.

Ausschluss von Hannah Bruns aus Sitzung

Hannah Bruns wurde während der Sitzung offiziell von der Fraktionssitzung ausgeschlossen. Bruns ist bereits seit Längerem als umstrittene Figur bekannt, da sie wiederholt als antisemitisch gewertete Aussagen getätigt hat. Dies macht sie für die Partei zu einem erheblichen politischen Problem. Die Anwesenheit von Bruns im Raum des Abgeenhauses verstieß gegen die internen Richtlinien der Fraktion.

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Emde hatte Bruns laut übereinstimmenden Berichten als Teil ihres eigenen Wahlkampfteams bezeichnet. Es gab Andeutungen aus hinter vorgehaltener Hand, dass Emde plane, Bruns offiziell als Mitarbeiterin einzustellen. Diese Haltung stieß auf heftigen Widerstand innerhalb der eigenen Reihen und führte direkt zur Eskalation am Dienstag.

Widerspruch zur parteieigenen Antisemitismuserklärung

Ein zentraler Punkt des Konflikts ist der Widerspruch zwischen Emdes bisherigem Verhalten und den aktuellen Forderungen der Parteiführung. Emde hatte bei einer früheren Sitzung einer Erklärung zum Antisemitismus zugestimmt, die das Existenzrecht Israels bekräftigte. Kurz danach distanzierte sie sich öffentlich von dieser Unterzeichnung.

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Die Distanzierung erfolgte in einem Video auf der Social-Media-Plattform Instagram. Emde bezog sich darauf auf ihre wiederholten Fragen nach dem Existenzrecht Israels und ihre Positionierung gegen die deutsche Staatsräson. Dieser Schritt wird von der Parteispitze als Bruch des eigenen Beschlusses gewertet.

Fraktionschef Paul Schuler betonte, dass alle Abgeordneten hinter den Beschlüssen der Linken stehen sollten, so wie sie diese unterschrieben hatten. Emde hatte zuvor an einer Kundgebung gegen den Kurs der eigenen Parteispitze teilgenommen, was die Unvereinbarkeit ihrer Handlungen mit der Fraktionsdisziplin weiter unterstrich.

Kein sofortiger Fraktionsausschluss, aber drohende Konsequenzen

Der Fraktionsvorstand zog am Dienstag dennoch keine sofortigen harten Konsequenzen. Zwar war der Umgang mit Emde Thema im Vorfeld der Sitzung, doch wurde kein Ausschlussantrag gegen sie eingereicht. Für einen solchen Antrag wären zwei Drittel der Fraktionsmitglieder notwendig gewesen.

Stattdessen scheint man einen abgestuften Prozess zu verfolgen. Zuerst soll der Landesvorstand gegen Emde vorgehen. Dieser wird regulär am kommenden Freitag tagen. Es ist möglich, dass Emde dort aufgefordert wird, ihr Mandat aufgrund mehrfacher Verstöße gegen die Mandatsträgervereinbarung zurückzugeben.

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Politischer Hintergrund und Wahlergebnis

Emde wurde am 20. September neu ins Abgeordnetenhaus gewählt. Sie erreichte in ihrem Wahlkreis in Neukölln ein Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent und holte das Direktmandat. Dieser starke persönliche Wahlerfolg macht den Umgang mit ihr für die Parteiführung besonders heikel.

Bereits in der Vorwoche gab es nach einem Treffen mit dem Fraktionsvorstand Hinweise, dass keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr bestehe. Die Linke steht generell wegen ihrer Äußerungen zum Nahostkonflikt in der Kritik. Viele Kritiker werfen der Partei vor, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen und damit eine wichtige gesellschaftliche Konstante zu untergraben.

Falls Emde der Aufforderung des Landesvorstands am Freitag nicht Folge leistet, könnte in der darauffolgenden Woche ein formeller Ausschlussantrag durch den Fraktionsvorstand gestellt werden. Bis dahin bleibt die Position Emdes im Abgeordnetenhaus unsicher, obwohl sie formal weiterhin Mitglied der Fraktion ist.