Vanessa Emde: Parteiausschlussverfahren wegen Hannah Bruns und Skandalaussagen

Berlin. Die Linke-Abgeordnete Vanessa Emde gerät unter Druck: Ein Verfahren gegen ihre Mitarbeiterin Hannah Bruns und Emdes eigene Rufe nach der Intifada verschärfen die Krise in der Berliner Linken-Fraktion.

Die Berliner Abgeordnete Vanessa Emde aus der Fraktion der Linken sieht sich nach einem umstrittenen Auftritt im Berliner Abgeordnetenhaus neuer politischer Anfeindungen ausgesetzt. Am Dienstag führte Emde die Palästina-Aktivistin Hannah Bruns in die Sitzung ihrer Fraktion, obwohl gegen Bruns bereits ein Parteiausschluss verfahren läuft. Dieser Vorfall hat die bereits bestehenden Spannungen innerhalb der Linken-Fraktion massiv verschärft und droht in einen weiteren politischen Konflikt zu münden.

Kritische Begegnung im Abgeordnetenhaus

Die Szene spielte sich in Sitzungssaal 311 des Berliner Abgeordnetenhauses ab. Dort sah man Emde und Bruns nebeneinander zum Fraktionstreffen gehen. Bruns wurde am Eingang als Begleiterin vorgestellt, was die Beobachtung der taz bestätigte. Im Saal nahm die Aktivistin ihren Platz in den hinteren Reihen ein und versorgte Emde mit Wasser, während die Sitzung lief.

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Als die Diskussion in die geschlossene Phase nur für gewählte Abgeordnete überging, verließ Bruns den Raum gemeinsam mit anderen Angestellten. Dies geschah, obwohl gegen die Aktivisten ein Ausschlussverfahren von der Partei eingeleitet worden war. Der Grund dafür war, dass sie sich nicht ausdrücklich vom Massaker der Hamas am 7. Oktober distanzierte.

Neben der fehlenden Distanzierung forderte Bruns öffentlich, dass Tel Aviv wieder in palästinensischer Hand liegen soll. Diese Forderungen stehen im direkten Widerspruch zu den politischen Leitlinien der meisten anderen Parteien und führen zu großer Empörung in der deutschen Politik. Der Auftritt sorgte daher für Unruhe bei den anwesenden Abgeordneten.

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Mitarbeiterregeln und politische Konsequenzen

Ein zentraler Aspekt des Streits betrifft die Finanzierung und Zulassung von Mitarbeiterinnen in den Parlamenten. Für den Moment darf jeder Abgeordnete bis zu vier studentische Hilfskräfte und wissenschaftliche Mitarbeiter auswählen. Die Kosten dafür betragen monatlich 6930 Euro zuzüglich der Lohnnebenkosten, die vollständig von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern getragen werden.

Allerdings gibt es Bestrebungen, die Regeln für die Einstellung von Mitarbeitern für Abgeordnete und Fraktionen zu verschärfen. Geprüft werden sollen dabei unter anderem Vorstrafen im Bundeszentralregister sowie Ermittlungen beim Landeskriminalamt. Auch Beobachtungen des Berliner Verfassungsschutzes fließen in die Bewertung der Zuverlässigkeit ein.

Falls eine Person nach den Auskünften der Behörden als unzuverlässig eingestuft wird, soll die Bezahlung aus dem Landeshaushalt sofort gestoppt werden. Dieses neue Gesetz gilt aktuell jedoch noch nicht vollständig, was Emde und ihre Unterstützer im Moment noch vor direkten finanziellen Sanktionen bewahrt. Dennoch wächst der Druck auf die Fraktionsspitze.

Emde bleibt standhaft trotz Druck

Vanessa Emde hat sich bisher nicht von ihren umstrittenen Äußerungen distanziert. Zwei Tage zuvor erklärte sie in einem Instagram-Video, sie stehe zu ihren Aussagen und nehme keine einzige davon zurück. Sie attackierte sogar ihre eigene Partei in der Israel-Frage und bestritt das Existenzrecht Israels.

Emde nutzte zudem den letzten Parteitag der Linken, um ihre Position zu zeigen. Sie ließ sich im Saal nicht blicken, sondern demonstrierte vor der Tür. Dort schloss sie ihre Rede mit dem Ruf: Yalla, yalla Klassenkampf, Freiheit für Palästina. Andere Demonstranten antworteten mit dem Ruf Yalla, yalla Intifada.

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Die Fraktionsspitze der Linken hat mehrfach betont, dass man keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mit Emde sieht. Doch bisher blieben konkrete Konsequenzen aus. Ein Parteiausschluss wäre nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Fraktion möglich. Sollte es nicht spätestens bis Weihnachten zu einer Einigung kommen, droht der SPD-Chef Steffen Krach mit einer Absage an eine rot-grün-rote Koalition.

Zukunftsszenario für die Abgeordnete

Sollte Emde tatsächlich ausgeschlossen werden, würde sie als fraktionslose Abgeordnete weiterarbeiten. In diesem Fall hätte sie aber weiterhin Anspruch auf ihre Diät. Diese beträgt 7684 Euro brutto. Hinzu kommt eine Kostenpauschale von 3229 Euro netto.

Diese finanzielle Absicherung könnte es Emde erleichtern, ihrem Verhalten weiter nachzugehen. Auch das Recht auf die bisherigen Mitarbeiter würde ihr theoretisch noch zustehen, solange kein neues Gesetz greift. Die Berliner Linke steht nun vor der schwierigen Aufgabe, diese interne Krise zu lösen.

Der Ball liegt nun eindeutig bei der Fraktion. Sie muss entscheiden, ob sie die Zwei-Drittel-Mehrheit für einen Ausschluss erzielt. Die Beobachter sind gespalten, ob dies noch vor Weihnachten möglich ist. Die politische Stimmung in Berlin ist angespannt, und jeder Schritt der Fraktionsführung wird genau unter die Lupe genommen.