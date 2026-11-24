Die möglichen Koalitionspartner der Berliner Linkspartei haben positiv auf den Ausschluss von Vanessa Emde aus der Linksfraktion reagiert. Die Berliner CDU sieht weiterhin ein Antisemitismusproblem bei der Linken.

»Sie hat die Koalitionsgespräche erheblich belastet und es ist gut, dass die Linke jetzt für Klarheit gesorgt hat«, teilten die SPD -Landesvorsitzendenund Bettina König gemeinsam mit.

»Und diese Klarheit, dass wir Antisemitismus gemeinsam bekämpfen und jüdisches Leben schützen, werden wir auch im Koalitionsvertrag festschreiben.

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« Jetzt werde man sich wieder auf die Koalitionsverhandlungen konzentrieren und »die vielen Themen, die wir für Berlin und die Menschen in unserer Stadt voranbringen wollen«. Berlins Grünenfraktionschef Werner Graf sagte, es sei gut, dass die Linke so entschieden habe. Das zeige sehr deutlich, dass für israelbezogenen Antisemitismus in dieser Regierung kein Platz sein werde. -Parteichef Stefan Evers.

Mit Blick auf Emde sagte er, ihr Ausschluss aus der Fraktion ändere nichts daran, dass ihre Positionen bis in die Führung der Partei hinein geteilt würden. »Emde ist lediglich ein Bauernopfer auf dem Weg zur Macht«, teilte Evers mit. Die Berliner Linke habe kein Problem mit »Ego-Shows«, sondern ein strukturelles Antisemitismusproblem.

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Die Spitzen von SPD und Grünen müssten jüdischen Menschen und ihren eigenen Mitgliedern erklären, »wie sie es politisch und moralisch verantworten, einer Partei mit solchen Positionen noch immer den Weg ins Rote Rathaus ebnen zu wollen«. Die vielen Abweichler zeigten zudem, wie hauchdünn die eigentliche Mehrheit von Rot-Grün-Rot in Wahrheit sei, sagte Evers. , reagierte kritisch auf den Ausschluss von Emde. »Damit wurde nur ein erster Schritt getan.

Denn Frau Emde ist beileibe kein Einzelfall«, sagte Schuster. Im Zuge der Koalitionsverhandlungen zwischen Linken, Grünen und SPD, »aber auch danach« müssten »weitere Schritte gegangen werden«, forderte Schuster. Ansonsten bliebe eine rot-grün-rote Koalition »auch weiterhin den Beweis schuldig, dass sie willens und fähig ist, jüdisches Leben zu schützen und Antisemitismus wirksam zu bekämpfen«. Kritik an Emdes Ausschluss aus der Linksfraktion kam von Teilen der eigenen Partei.

»Wir haben uns bis zum Schluss dafür eingesetzt, dass es nicht dazu kommt. Wir halten das für einen Fehler«, sagte die Co-Vorsitzende der Neuköllner Linken, Jorinde Schulz. »Denn für uns ist klar, dass sie da auch hingehört als gewählte Abgeordnete für die Linke.

«Emde war bei der Berlin-Wahl neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln. Die Politikerin hatte im Wahlkampf vor allem auf Solidarität mit den Palästinensern gesetzt und steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.

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