Die Berliner Abgeordnete Vanessa Emde wird ausgeschlossen. Die Linken-Fraktion stimmt für den Ausschluss, um die rot-grün-rote Koalition in Berlin zu ermöglichen.

Vanessa Emde hat die Fraktion der Linken im Berlin er Abgeordnetenhaus verlassen. Die langjährige Abgeordnete verließ den Sitzungssaal nach der Abstimmung über ihren Ausschluss. Zuvor hatte sich die Mehrheit der Fraktion gegen sie gestellt. Dieser Schritt war eine zentrale Bedingung für die Bildung einer neuen Landesregierung.

Ausschlussantrag und Fraktionsdebatte

Vanessa Emde erklärte sich nach der Entscheidung nicht mehr zur Linken-Fraktion gehörig. Vor dem Saal traf sie auf kurzlebigen Jubel von Unterstützern. Dann umarmte sie die Bundestagsabgeordnete Cansin Köktürk. Helfer sicherten ihr den Weg durch die wartenden Journalisten. Emde gilt als umstrittene Figur in der Berliner Politik. Die eigenen Genossen haben sich klar gegen sie entschieden.

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Die grüne und sozialdemokratische Seite hatten die Entfernung Emdes zur Bedingung für eine Koalition gemacht. Damit fällt eine große Hürde für die rot-grün-rote Landesregierung in Berlin. Der Prozess hinterlässt jedoch tiefe Spuren bei der Partei. Der Dienstagnachmittag begann mit großer medialer Aufmerksamkeit. Dichte Menschenmengen warteten vor dem Fraktionssaal.

Vanessa Emde trat schließlich in den Saal. Ein Ruck ging durch die anwesenden Medien. Blitzlichter flackerten, während sie wortlos ihren Platz suchte. Drinnen folgte die Sitzung einem strengen Prozedere. Der Fraktionsvorstand begründete zunächst den Ausschlussantrag. Danach erhielt Emde das Wort für ihre Verteidigung.

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Emde sprach zehn Minuten lang. Fraktionskreise berichten von allgemeinen Hinweisen auf Missverständnisse. Sie ging nicht auf den konkreten Vorfall ein. Dieser bezog sich auf ihre Ablehnung der Gemeinsamen Erklärung der Fraktion. Diese Erklärung hatte den Antisemitismus in Berlin und den Nahostkonflikt thematisiert. Andere Abgeordnete kritisierten ihr kompromissloses Verhalten.

Positionen und Widerstand

Jedes Fraktionsmitglied hatte drei Minuten für seine Begründung. Viele sprachen ihren Unmut über die vergangenen Wochen aus. Die Fraktion hatte immer wieder Brücken gebaut. Emde blieb jedoch standhaft. Die Auseinandersetzung verlief emotional und sachlich. Nur zwei Abgeordnete sprachen sich gegen den Ausschluss aus. Ihre Argumente waren grundsätzlicher Natur.

Sie wandten sich gegen den Ausschluss unter Druck von außen. Auch diese zwei kritisierten Emde jedoch in ihrer Haltung. Vor den Türen entwickelte sich eine angespannte Situation. Mitarbeiter und Sicherheitskräfte gingen aufgebracht umher. Die Unterstützer Emdes sorgten für Unruhe.

Ein knappes Dutzend Aktivistinnen versammelte sich im Parlament. Darunter befand sich Hannah Bruns. Gegen Bruns läuft ebenfalls ein Parteiausschlussverfahren. Die Sicherheitskräfte waren mit mehreren Mannschaftsbussen vor Ort. Die Polizei patrouillierte am Eingang. Die Fraktionsspitze verlagerte ihre Erklärung in den Festsaal. Nur Journalisten durften den Zugang erhalten.

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Ergebnis und politische Folgen

Nach zweieinhalb Stunden stand das Endergebnis fest. Die verschlossenen Türen öffneten sich. Das Ergebnis sickerte nach und nach durch. Dreißig Abgeordnete stimmten für den Ausschluss. Sechs Abgeordnete votierten dagegen. Vier Abgeordnete enthielten sich ihrer Stimme. Eine Stimme wurde als ungültig gewertet.

Vanessa Emde verließ den Saal wenige Minuten später. Die Landesvorsitzende Kerstin Wolter bestätigte die einstimmige Kritik. Die Fraktion habe sich den Schritt nicht leicht gemacht. Der Fraktionsvorsitzende Tobias Schulze nannte das Ergebnis folgerichtig. Er betonte die Notwendigkeit dieses Schrittes.

Ziel war der Erhalt der Koalitionschancen. Trotz aller Querulen der vergangenen Wochen bleibt das Bündnis möglich. Der Prozess hat die Partei stark belastet. Die rot-grün-rote Regierungsbildung rückt jedoch näher. Emde ist nun nicht mehr Teil der Linken-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Die politische Landschaft in Berlin hat sich damit verändert.