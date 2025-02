Vanessa Mai: Keine Romantikerin in der Realität

Vanessa Mai, die beliebte Schlagersängerin, gesteht im Gespräch mit Giovanni Zarrella, dass sie sich nicht als romantische Person sieht. Trotz ihrer Hits über Liebe und Leidenschaft kann sie sich nicht erinnern, wann sie ihrem Mann zuletzt ‚Ich liebe dich‘ gesagt hat.

Vanessa Mai, 32, ist eine der beliebtesten Schlagersängerinnen. Ihre Hits behandeln oft Themen wie Liebe , Romantik und Leidenschaft, die bei ihren Fans gut ankommen. Doch abseits ihrer Musik scheint die 32-Jährige keine ausgeprägte romantische Ader zu besitzen. Im Rahmen der Sendung „ Giovanni Zarrella Show “ wurde Mai von Gastgeber Giovanni Zarrella, 46, auf ihre Ehe angesprochen. Vanessa Mai teilt selten private Details aus ihrem Leben.

Für ihren Kollegen machte die „Himbeerrot“-Interpretin zwar eine Ausnahme, zeigte sich dabei aber sichtlich unbehaglich – denn ihre Äußerung steht im direkten Gegensatz zu ihren Songs. Mai gestand: „Ich bin ja gar nicht so romantisch.“ Als Beispiel lieferte sie an: „Weißt du, mein Mann und ich, wir leben einfach so. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal ‚Ich liebe dich‘ gesagt haben. Ich kann mich wirklich nicht erinnern“, so die erfolgreiche Künstlerin gegenüber Zarrella. Die Beziehung von Andreas Ferber und seiner Frau scheint davon allerdings nicht beeinträchtigt: Seit 2017 sind die beiden verheiratet. Im Jahr 2022 erneuerten sie ihr Eheversprechen. Auf Instagram zeigte die 32-Jährige zum Jahreswechsel Ausschnitte aus ihrem Privatleben – darunter viele schöne Momente mit ihrem Mann. Egal, ob TV-Sendungen, Live-Shows oder die neuesten Informationen aus der Welt der Streaming-Stars: Im wöchentlichen Entertainment-Ticker von GALA.de finden Sie alle relevanten News. Die wichtigsten Infos der letzten Tage können Sie hier nachlesen





VANESSA MAI Andreas Ferber Ehe Giovanni Zarrella Show Liebe Romantik

