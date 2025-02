Vanessa Mai verrät: Liebesbeweise sind rar

Vanessa Mai sprach in der 'Giovanni Zarrella Show' über ihre Ehe und verriet, dass sie mit ihrem Mann nicht oft Liebesbeweise zeigen.

Am Samstag (15. Februar) stand die 'Giovanni Zarrella Show ' ganz im Zeichen der Liebe. Auch Vanessa Mai war zu Gast und plauderte über ihre Ehe. Doch ihre Aussagen dürften überraschen. Unter dem Motto 'All you need is love' feierte Giovanni Zarrella (46) am Samstag nach dem Valentinstag eine neue Ausgabe seiner Sendung. Zu den Gästen zählte auch Roland Kaiser (72), der offen über sein Privatleben und sein Liebesgeheimnis plauderte.

Mit ihrem neuen Hit 'Von London nach New York' brachte die Sängerin das Publikum in Friedrichshafen in Stimmung. Nach ihrem Auftritt zeigte sich Vanessa gut gelaunt und Giovanni nutzte die gute Laune der Schlagersängerin, um sie nach ihrem Liebesleben zu fragen. Ob sie ein Liebeslied habe, das sie besonders oft höre, wollte Zarrella wissen. Da geriet die Schwiegertochter von Andrea Berg (59) in Verlegenheit. Vanessa Mai gab sich bescheiden: 'Ich bin ja gar nicht so romantisch', entgegnete sie schüchtern. Doch Giovanni ließ sich nicht so leicht abwimmeln: 'Doch! Du bist mega romantisch, hör auf!', rief er mit einem Lächeln. Doch was die Romantik betrifft, hat Vanessa Mai offenbar Nachholbedarf, wie sie selbst zugab: 'Weißt du, mein Mann und ich, wir leben einfach so. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal 'Ich liebe dich' gesagt haben. Ich kann mich wirklich nicht erinnern', verriet die Sängerin. Die Bescheidenheit der 32-Jährigen in Liebesdingen dürfte dem Moderator eher fremd sein. Mit seiner Frau Jana Ina Zarrella (48) ist er seit über 20 Jahren glücklich verheiratet. Auch in der Öffentlichkeit zeigen sich die beiden gerne innig und zu zweit





