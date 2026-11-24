Nach einem Einbruch in ihren Wagen während eines Tourstopps in Berlin erlebt Vanessa Mai den nächsten Zwischenfall: Ein Abschleppdienst nimmt das Auto der Sängerin mit.

Vanessa Mai besucht am 14. März 2024 die Veranstaltung „Les Ateliers Lillet – A place for female growth“ im Curio Haus in Hamburg. Nach einem Einbruch in ihren Wagen während eines Tourstopps in Berlin erlebt Vanessa Mai den nächsten Zwischenfall: Ein Abschleppdienst nimmt das Auto der Sängerin mit.

in der aktuellen Folge ihres Podcasts „Schön laut“. Schon einige Wochen zuvor hatte die Schlagersängerin von dem Einbruch in ihr Fahrzeug bei einem Tourtermin in Berlin berichtet. Nun kommt es erneut zu Problemen, weil das Auto abgeschleppt wird. Der Vorfall spielt sich laut Mai während ihrer Tour ab.

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Sie und ihr Ehemann Andreas Ferber hätten „Eines Nachts“ vor einem Hotel geparkt. Zu diesem Zeitpunkt sei es halb zwei gewesen, bereits um sechs Uhr am Morgen wollten sie weiterreisen. Als das Paar das Hotel verlässt, ist der Wagen jedoch nicht mehr da.

„Wir sind herausgegangen, und das Auto war weg“, erinnert sich Mai. Offenbar sei das Fahrzeug in den wenigen Stunden von einem privaten Abschleppdienst entfernt worden. Die Sängerin möchte den Vorgang nicht einfach hinnehmen.

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„Wir gehen da noch hinterher. Weil das ist ne richtige Masche“, vermutet der Schlager-Star. Nach ihren Informationen dürfe man „nicht privat einfach so abschleppen, ohne nicht die Polizei oder das Ordnungsamt mit einbezogen zu haben“. Nach der Rechtslage sind Polizei und Ordnungsamt allerdings für Verstöße im öffentlichen Verkehrsraum zuständig.

Das gilt etwa dann, wenn ein falsch abgestelltes Fahrzeug auf einer öffentlichen Straße die Einfahrt zu einem privaten Grundstück versperrt. Steht ein Auto dagegen unberechtigt auf einem Privatgrundstück, kann der Eigentümer einen Abschleppdienst beauftragen, sofern die Fläche eindeutig als privat gekennzeichnet ist. Darauf weist unter anderem der ADAC hin. Im Fall von Vanessa Mai öffnet der Abschleppdienst nach ihren Angaben erst um acht Uhr morgens.

Sie und ihr Mann sowie Manager Andreas Ferber müssen deshalb zunächst zwei Stunden in der Hotellobby warten, ehe sie das Fahrzeug zurückerhalten. Für die Abholung werden 400 Euro fällig. Mai räumt zugleich ein, dass der Wagen auf einem Privatparkplatz stand.

„Ja, wir haben falsch geparkt“, gesteht Mai. Dennoch sei für sie „so schwer“ erkennbar gewesen, dass der Parkplatz nicht öffentlich war.