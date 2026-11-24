Fitness-Modell Vanessa Mariposa verlangt von FC-Köln-Star Tom Krauß Küsse nach jedem GTA 6 Spiel. Der Gaming-Vertrag soll die Balance im Paaralltag halten.

Die Faszination für den Spiele-Megahit "Grand Theft Auto 6" hat längst die Fußball-Welt der Bundesliga erreicht und beeinträchtigt scheinbar auch private Beziehungen. Die Fitness-Model und Influencerin Vanessa Mariposa, die seit Anfang des Jahres mit dem Abwehrspieler des 1. FC Köln, Tom Krauß, liiert ist, hat einen humorvollen, aber effektiven Vertrag aushandeln müssen. Mariposa stellt fest, dass ihr Freund das Action-Abenteuer stundenlang spielt, was zu einer Art Konkurrentin namens Lucia geführt hat.

Gaming Vertrag als Beziehungslösung

Die Lösung für die drohende Vernachlässigung durch das Gaming-Verstecknis ist ein selbst erstellter "Gaming-Vertrag", der klare Spielregeln für das Paar definiert. Der Kern des Dokuments lautet, dass Mariposa nach jedem beendeten Spiel ihres Partners, unabhängig davon ob der 1. FC Köln das Match gewinnt oder verliert, einen Kuss bekommt. Dieser Deal soll sicherstellen, dass die physische Nähe und die emotionale Verbindung trotz der vielen Stunden am Controller nicht auf der Strecke bleiben, die Krauß in die virtuelle Welt verbringt.

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Süßigkeiten und lustige Accessoires

Um die Akzeptanz dieser neuen Vereinbarung zu erhöhen, hat Mariposa eine Überraschungsbox zusammengestellt, die sich perfekt an die Interessen ihres Partners richtet. In dieser Box befinden sich zahlreiche Süßigkeiten, darunter besonders auffällig ein Controller aus Schokolade. Zusätzlich steckten Socken in dem Paket, auf denen in großen Buchstaben "Bitte nicht stören, ich zocke" steht. Diese Aufmerksamkeiten sollen Krauß ermutigen, sich auf sein Hobby zu konzentrieren, während Mariposa ihre Bedingungen erfüllt sieht.

Die Rivalin Lucia und die Realität

Mariposa witzelt in ihren öffentlichen Auftritten darüber, dass ihr Freund ein Date mit einer anderen Frau hat, wobei die "Glückliche" in diesem Fall ein Videospielcharakter oder eine Spielmechanik ist. Sie stellt fest, dass Krauß seit dem Release von "Grand Theft Auto 6" sehr intensiv zockt. Die 33-Jährige, die auf Instagram mehr als 700.000 Follower hat, fragt in ihren Videos ironisch, wer ihren Freund aktuell mit dieser digitalen Rivalin teilen muss. Trotz der lustigen Darbietung zeigt sich jedoch, dass Mariposa den Humor des Sportschützen voll unterstützt.

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Support und öffentliche Präsenz

Obwohl Mariposa angibt, kein spezifischer Fan des 1. FC Köln zu sein, betont sie, dass sie der größte Fan ihres Freundes ist. Sie begleitet Krauß regelmäßig bei Heimspielen in Köln, wo sie leidenschaftlich mitfiebert und ihn in seiner sportlichen Laufbahn unterstützt. Krauß, 25 Jahre alt, wechselte im Sommer fest zum 1. FC Köln, nachdem er davor bereits ein Jahr aus Mainz ausgeliehen war. Seine Partnerin steht ihm emotional und physisch zur Seite, solange die Vereinbarung über die Küsschen nach dem Zocken eingehalten wird.

Kommende Aufgaben und freie Tage

Für die nahe Zukunft stehen neue Herausforderungen und auch entspannte Momente für das Paar an. Der 1. FC Köln hat an einem Mittwoch seinen freien Tag für die Profis angesagt, was bedeutet, dass Tom Krauß viel Zeit für "Grand Theft Auto 6" haben wird. Dieser Tag bietet Mariposa die Chance, ihre vereinbarten Küsschen einzufordern, während Krauß seine Gaming-Session fortführen kann. Die Situation verdeutlicht, wie moderne Hobbys die Paardynamik beeinflussen und kreative Lösungen erfordern, um Harmonie im Alltag zu wahren.