Vanessa Petruo Vom Popstar zur Psychotherapeutin Das Leben der ehemaligen No-Angels-Sängerin heute

Die No-Angels-Sängerin Vanessa Petruo hat ihre Karriere als Popstar nach den großen Erfolgen der Band hinter sich gelassen. Heute arbeitet sie als approbierte Psychotherapeutin in Berlin und lebt mit ihren Drillingen und ihrem Ehemann ein zurückgezogenes Familienleben. Ein Einblick in ihren neuen Weg.

Die ehemalige No-Angels-Sängerin Vanessa Petruo (46) hat nach ihren großen Erfolgen mit der Girlgroup zwischen 2000 und 2003 ein Leben abseits der Öffentlichkeit aufgebaut. Die beiden Comebacks der Band musste sie jeweils absagen, wobei sie dies mit ihrem Umzug in die USA begründete, wo sie ab 2020 als Psychologie-Wissenschaftlerin tätig war.

Ein weniger bekanntes Kapitel ihres Lebens ist die Geburt ihrer Drillinge im August 2021, die unter dem Radar der Medien in Los Angeles stattfand. Heute lebt sie als approbierte Psychotherapeutin in einer Gemeinschaftspraxis in Berlin-Charlottenburg und ist auf die Bereiche ADHS und Autismus spezialisiert. Parallel arbeitet ihr Ehemann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Berliner Universität, sodass ihr Alltag nun von typischen Familienroutinen wie Kindergartenbringen und Spielplatzbesuchen geprägt ist.

Trotz des früheren Ruhms führt sie ein bodenständiges Leben, das keine Konzertbühnen mehr benötigt





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