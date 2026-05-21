Vanessa Trump macht Krebsdiagnose öffentlich

Vanessa Trump, die Ex-Schwiegertochter des US-Präsidenten Donald Trump, hat ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Sie hat sich bereits einem Eingriff unterzogen und blickt positiv nach vorn.

Vanessa Trump , die Ex-Schwiegertochter des US-Präsidenten Donald Trump, hat ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Auf Instagram teilte sie mit, dass sie sich bereits einem Eingriff unterziehen musste.

Trotz der schweren Diagnose blickt sie positiv nach vorn und arbeitet intensiv mit ihrem Ärzteteam an einem Behandlungsplan. Vanessa Trump betont, dass sie sich von der Liebe und Unterstützung ihrer Familie, ihrer Kinder und ihrer Freunde umgeben fühlt. Sie blickt nach vorn und hofft auf eine schnelle Genesung. Vanessa Trump hat fünf Kinder aus ihrer Ehe mit Donald Trump Jr. - Kai, Donald, Tristan, Spencer und Chloe.

Ivanka Trump, die Schwester von Donald Trump, hat in ihren Kommentaren ihre Unterstützung für Vanessa ausgedrückt. Auch ihre Tochter Kai hat ihre Mutter mit Worten von Liebe und Stärke bekräftigt





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