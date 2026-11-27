Entdecken Sie vier einzigartige Rezepte für Vanillekipferl: vom österreichischen Klassiker über schokoladige und glutenfreie Varianten bis hin zu würzigen Mohn-Kipferln mit Kardamom.

Die Adventszeit bringt den charakteristischen Duft von Butter, Vanille und Nüssen in die Wohnzimmer und Küchen. Vanillekipferl sind dabei nicht wegzudenken aus der traditionellen Weihnachtsbäckerei und gelten als Inbegriff für festliche Stimmung. Diese kleinen Hörnchen verbinden eine knusprige Außenhülle mit einem zarten, schmelzenden Inneren und finden sich in nahezu jeder Keksdose wieder.

Der klassische österreichische Vanillekipferl

Die Wurzeln der beliebten Plätzchen liegen eindeutig in der österreichischen Backtradition. Die Zubereitung beginnt mit der Mischung aus Mehl, gemahlenen Mandeln, Zucker und Vanillemark. Entscheidend ist das Hinzufügen von Butter, die in kalten Flöckchen zum Teig gegeben wird. Diese Verarbeitung zu Streuseln sorgt für die typische mürbe Textur der Kekse.

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Nachdem der Teig in portionsweise Teile geteilt wurde, formt man fingerdicke Rollen. Diese werden anschließend zu kleinen Kipferln gebogen, die an die Form des Mondes erinnern. Beim Backen entsteht die gewünschte Balance aus Härte und Zartheit, die den klassischen Geschmack definiert.

Schokoladige Abwandlung der Basisrezeptur

Für alle, die es in der Vorweihnachtszeit gerne etwas schokoladiger mögen, eignet sich eine Variante mit feinem Kakao. Schoko-Kipferl verbinden den vertrauten Vanilleteig mit der bitter-süßen Note der Schokolade. Alle Zutaten werden zunächst zu einem glatten Teig verarbeitet, der dann zu einer einzigen Kugel formt wird.

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Ein wesentlicher Schritt bei dieser Variante ist das Mindest-Kühlen des Teigs für 30 Minuten. Dies verhindert ein zu starkes Ausbreiten der Plätzchen auf dem Backblech. Das Backen erfolgt bei einer Temperatur von 175 Grad Celsius. Die Backzeit liegt zwischen 10 und 13 Minuten, um eine goldene Bräunung zu erzielen.

Glutenfreie und vegane Alternative

Diese Variante ist aromatisch, zart und stellt dem klassischen Rezept in nichts nach. Sie ist ideal für Personen, die bewusst ohne tierische Zutaten oder Gluten backen möchten. Die kalte vegane Butter wird in Flöckchen zum Teig gegeben und rasch zu einem geschmeidigen Teig verknetet.

Aus dem Teig formt man ebenfalls fingerdicke Rollen, die in Scheiben geschnitten und zu kleinen Kipferln gebogen werden. Noch warm wälzt man die fertigen Kekse in einer Mischung aus Puderzucker und Vanillezucker. Das Ergebnis sind herrlich mürbe Plätzchen, die sofort auf der Zunge schmelzen.

Würzige Mohn-Kipferl mit Kardamom

Mohn-Kipferl bieten eine schöne Alternative zu den klassischen Vanillevarianten. Sie verbinden den nussigen Geschmack von Mohn mit dem warmen Duft von Kardamom und einem Hauch von Orange. In einer Schüssel werden Butter, Sauerrahm, Puderzucker und Ei glatt gerührt. Anschließend kommen Zimt, Kardamom und Orangenschale hinzu.

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Aus dem Teig formt man etwa 35 kleine Kipferl. Die Spitzen der Plätzchen werden in weißen Mohn getaucht, was ihnen das charakteristische Aussehen verleiht. Das Backen erfolgt bei 180 Grad Celsius für 10 Minuten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kekse nicht zu dunkel werden, um ihre zarte Struktur zu bewahren.