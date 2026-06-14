Vannaccis neue Rechtsaußenpartei droht Melonis Koalition zu spalten

Der ehemalige General Alessandro Vannacci gründet eine rechtsaußen Partei mit dem Slogan Remigration und versucht, die Regierungskoalition um Meloni zu schwächen. Sein Vorgehen könnte die Lega zerrütten und das rechte Lager neu ordnen.

Der ehemalige italienische General Alessandro Vannacci hat mit dem Gründungsbeschluss seiner neuen rechtsaußenorientierten Partei die politische Landschaft in Rom erneut erschüttert. In den vergangenen Monaten hat Vannacci systematisch Kontakte zu Mitgliedern der Regierungskoalition um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geknüpft und gleichzeitig ein aggressives Mobilisierungsprogramm für seine Anhänger aufgebaut.

Das zentrale Programm seiner Organisation trägt den provokanten Slogan Remigration und fordert eine rückgängig gemachte Einwanderungspolitik, die nach eigenen Angaben den sogenannten kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhalt des Landes sichern soll. Vannacci positioniert sich dabei bewusst als Weiterführung der populistischen Strategien, die bereits von Matteo Salvini mit der Lega und von Giorgia Meloni mit Fratelli d Italia praktiziert wurden.

In den Europawahlen 2019 erreichte die Lega mit 34 Prozent des Stimmenanteils ihren Höhepunkt, während die Fratelli d Italia im Jahr 2022 von vier Prozent auf 26 Prozent sprangen und damit den Weg für die aktuelle Regierungskoalition ebneten. Vannacci versucht nun, die Stimmenbasis beider Parteien zu unterminieren, indem er insbesondere abgeordnete und Funktionäre der Lega anspricht und ihnen ein attraktives neues Netzwerk anbietet.

Diese Taktik verursacht bereits interne Spannungen innerhalb der Lega, die zwischen einem harten nationalistischen Kurs und einer Rückbesinnung auf die wirtschaftlichen Interessen des wohlhabenden Nordens hin- und hergerissen ist





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