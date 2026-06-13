VAR-Premiere bei WM 2026: Gelbe Karte wegen Spielerverwechslung zurückgenommen

Im Eröffnungsspiel der WM 2026 zwischen USA und Paraguay nahm Schiedsrichter Danny Makkelie nach VAR-Hinweis eine Gelbe Karte zurück, weil er den falschen Spieler bestraft hatte. Es ist das erste Mal, dass der VAR bei einer Spielerverwechslung bei einer Gelben Karte eingreift.

Im Auftaktspiel der Fußball -Weltmeisterschaft der Männer 2026 zwischen Gastgeber USA und Paraguay sorgte eine schiedsrichterliche Entscheidung für Aufsehen, die eine Premiere in der Geschichte des Videobeweises darstellt.

Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden hatte in der 50. Minute eine Gelbe Karte gegen den US-Verteidiger Tim Ream ausgesprochen, nachdem dieser einen Zweikampf mit Paraguays Miguel Almirón geführt hatte. Makkelie deutete die Aktion zunächst als Foul und bestrafte Ream entsprechend. Doch dann geschah etwas Ungewöhnliches: Während Paraguay bereits den Freistoß ausführen wollte, unterbrach der Unparteiische die Partie erneut, was bei Spielern und Zuschauern für Verwirrung sorgte.

Die Stadionbildschirme zeigten an, dass die Situation wegen einer möglichen Spielerverwechslung (Mistaken Identity) überprüft werde. Zum ersten Mal griff der Video-Assistent (VAR) ein, um eine offensichtliche Verwechslung des bestraften Spielers zu korrigieren. Wie die Fernsehbilder später bestätigten, hatte Ream seinen Gegenspieler Almirón gar nicht getroffen. Vielmehr war Almirón nach Luft geschnappt und zu Boden gegangen, um einen Elfmeter zu provozieren.

Makkelie nahm daraufhin die Verwarnung gegen Ream zurück und zeigte stattdessen Almirón die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe (Simulation). In der Durchsage erklärte der Schiedsrichter, Almirón sei guilty of simulation. Diese Entscheidung markiert einen Meilenstein in der Anwendung des Videobeweises. Bislang durfte der VAR nur bei Toren, Strafstößen, Roten Karten und Spielerverwechslungen bei Roten Karten eingreifen, nicht aber bei Gelben Karten oder Spielerverwechslungen bei Gelben Karten.

Die International Football Association Board (IFAB) hatte diese Regeländerung erst kurz vor dem Turnier verabschiedet, um Fairness und Genauigkeit zu erhöhen. Experten lobten den Einsatz des VAR als richtungsweisend, da er zeige, dass der Fußball bereit sei, neue Technologien zur Vermeidung von Fehlentscheidungen einzusetzen. Die Szene sorgte jedoch auch für Diskussionen über die Rolle des VAR und die Frage, ob solche Eingriffe den Spielfluss zu sehr beeinträchtigen.

Insgesamt war es ein denkwürdiger Moment, der zeigt, wie sich der Fußball ständig weiterentwickelt, um gerechter zu werden. Die Partie selbst endete mit einem 2:1-Sieg der USA, wobei das Tor von Christian Pulisic in der 89. Minute den entscheidenden Treffer markierte. Das Spiel war von Anfang an intensiv geführt worden, beide Teams zeigten hohes Tempo und Einsatz.

US-Trainer Gregg Berhalter zeigte sich nach dem Spiel erleichtert über den Sieg und lobte die Reaktion seiner Mannschaft nach dem frühen Rückstand. Paraguays Trainer Guillermo Barros Schelotto kritisierte hingegen die Entscheidung des Schiedsrichters und meinte, dass die Gelbe Karte gegen Almirón zu hart gewesen sei. Dennoch überwog bei den meisten Beobachtern die Zustimmung zur VAR-Intervention, die eine klare Fehlentscheidung verhindert hatte. Die WM 2026 wird damit auch als Turnier in Erinnerung bleiben, in dem der Videobeweis eine neue Dimension erreichte





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