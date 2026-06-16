VAR-Raum-Geste von Schiedsrichter Shaun Evans löst Debatte über mögliches rechtsextremes Symbol aus

Eine kurze Geste des australischen Schiedsrichters Shaun Evans im VAR-Raum während der WM wird in sozialen Medien kontrovers diskutiert. Während einige Nutzer das Zeichen als "White Power"-Symbol interpretieren, verweisen andere auf die gängige "Okay"-Bedeutung. Die FIFA hat den Vorfall zur Kenntnis genommen, eine offizielle Stellungnahme steht jedoch noch aus.

Eine kurze TV-Einstellung aus dem VAR -Raum während der Weltmeisterschaft hat eine kontroverse Debatte ausgelöst. Der australische Schiedsrichter Shaun Evans war für wenige Sekunden im Bild zu sehen, wie er mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis bildete, während die übrigen Finger ausgestreckt waren.

In sozialen Netzwerken wurde das Handzeichen unterschiedlich interpretiert. Einige Nutzer sahen darin ein mögliches Symbol der weißen Vorherrschaft, das von rechtsextremen Gruppen als Zeichen für die angebliche Überlegenheit weißer Menschen verwendet wird. Andere wiesen darauf hin, dass das Zeichen in vielen Ländern seit Jahrzehnten als allgemein bekanntes "Okay"-Signal gilt.

Zudem sei es Teil eines Spiels unter Jugendlichen, bei dem das Zeichen unterhalb der Gürtellinie gezeigt wird, um andere dazu zu bringen, in den Kreis zu schauen. Die FIFA hat den Vorfall zur Kenntnis genommen, wie der Bericht von "The Athletic" erwähnt, jedoch gab es zunächst keine offizielle Bewertung oder Stellungnahme des Weltverbands. Der Schiedsrichter Evans äußerte sich bislang nicht öffentlich. Das Antidiskriminierungsnetzwerk FARE kritisierte den Vorfall und forderte eine Untersuchung.

Ob die FIFA weitere Schritte einleiten wird, bleibt abzuwarten. Die Diskussion zeigt, wie ein alltägliches Handzeichen in einem sensiblen Umfeld wie dem Fußball unterschiedliche Deutungen hervorrufen kann und welche Herausforderungen sich dadurch für Schiedsrichter und Verbände ergeben





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