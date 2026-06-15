VAR-Schiedsrichter zeigt umstrittene Geste bei WM-Spiel

Der australische VAR-Schiedsrichter Shaun Evans sorgte bei der Frauen-WM mit einer Handgeste für Aufsehen, die als rassistisches Symbol interpretiert werden könnte.

Bei der Vorstellung des VAR -Gespanns vor dem Anpfiff am Sonntagabend sorgte der australische Video-Schiedsrichter Shaun Evans für einen Eklat. Die Kamera zeigte das Trio im Video-Raum: Während seine Kollegen Hamza El Fario und Nicolas Gallo an einem Schreibtisch vor ihren Monitoren saßen, stand Evans allein aufrecht.

In dieser Pose ließ er die Arme hängen, dann formte er mit der rechten Hand mehrere Sekunden lang eine Geste: Daumen und Zeigefinger bildeten ein O, die übrigen drei Finger waren weggestreckt. Diese Geste wird nicht nur als harmloses Ok-Zeichen oder als obszöne Anspielung interpretiert, sondern auch als Erkennungszeichen der rechtsextremen Bewegung White Power. Dabei stehen die drei weggestreckten Finger für das W in White und das O für das P in Power.

Der Fußball-Weltverband Fifa wurde laut The Athletic bereits über den Vorfall informiert, eine offizielle Stellungnahme steht jedoch noch aus. Das Fare-Network, das sich gegen Rassismus im Fußball einsetzt, reagierte umgehend und kritisierte die Vorführung scharf. Ein weltweites Fernsehpublikum solle nicht damit konfrontiert werden, dass rechtsextreme Personen Neonazi-Symbole verwenden, während es sich auf ein Spiel vorbereite, hieß es in einer Erklärung. Der Vorfall ereignete sich während der Frauen-WM, einem Turnier, das eigentlich für Gleichberechtigung und Respekt steht.

Shaun Evans ist kein Unbekannter in der Fußballwelt. Bereits bei der Männer-WM 2022 in Katar war er als Video-Schiedsrichter im Einsatz. In seiner Heimat Australien wurde er in der Saison 2018/19 zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. Die aktuelle Geste wirft jedoch einen Schatten auf seine Karriere.

Experten diskutieren, ob es sich um einen unbedachten Scherz oder eine bewusste Provokation handelte. Die Fifa steht nun unter Druck, den Fall gründlich zu untersuchen und Konsequenzen zu ziehen. Der Vorfall zeigt erneut, wie sensibel Symbole und Gesten im internationalen Sportkontext sein können. Das Spiel selbst fand zwischen zwei Top-Mannschaften statt, doch die Aufmerksamkeit wurde schnell von der Geste des Schiedsrichters überschattet.

In den sozialen Medien verbreitete sich das Bild des Video-Assistenten rasend schnell. Viele Nutzer forderten eine Sperre, während andere die Geste als harmloses Missverständnis abtaten. Tatsächlich wird das White-Power-Symbol zunehmend von rechtsextremen Gruppen im Internet genutzt, um ihre Ideologie zu verbreiten. Es ist Teil einer längeren Entwicklung, bei der scheinbar alltägliche Gesten wie das Ok-Zeichen umgedeutet werden.

Die Fifa hat in der Vergangenheit mehrfach gegen Rassismus im Fußball gekämpft, etwa mit Kampagnen wie No to Racism. Der aktuelle Vorfall stellt die Organisation vor eine schwierige Frage: Wie geht man mit einem Schiedsrichter um, der möglicherweise ohne böse Absicht ein verbotenes Symbol zeigt? Experten fordern eine klare Grenzziehung, denn selbst unbeabsichtigte Darstellungen solcher Symbole können die Bemühungen gegen Rassismus untergraben.

Die Frauen-WM sollte ein Fest des Sports sein, doch nun steht ein Einzelfall im Mittelpunkt, der die Diskussion über Symbolik und Verantwortung neu entfacht. Shaun Evans selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu der Geste geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob er sie als Scherz oder als Missgeschick erklärt. Die Fifa wird vermutlich eine interne Untersuchung einleiten.

Der Fall erinnert an ähnliche Vorfälle in anderen Sportarten, wie etwa bei der Leichtathletik, wo Athleten für vermeintliche Handzeichen kritisiert wurden. Im Fußball gilt die Null-Toleranz-Politik gegenüber Rassismus, sodass selbst eine unbeabsichtigte Geste Konsequenzen haben könnte. Die kommenden Tage werden zeigen, wie der Weltverband mit dieser heiklen Situation umgeht





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