Varese: Zwischen herrschaftlichen Villen und wilder Natur

Varese, eine Stadt in der Lombardei, wird oft unterschätzt. Zwischen historischen Palästen und dem Heiligen Berg entfaltet sich eine besondere Atmosphäre. Ideal für Naturliebhaber und Kultursuchende.

Ich möchte über Varese sprechen, eine Stadt in der Lombardei , die oft im Schatten Mailands steht. Viele denken bei dem Namen vielleicht: Von wegen Geheimtipp!

Denn ganz unbekannt ist die Stadt längst nicht mehr. Dennoch hat sie für mich etwas Besonderes. Ich kam eher zufällig hierher, auf einer Reise von Cremona in die Schweiz. Die Übernachtung in der Schweiz war zu teuer, also wählte ich Varese als Zwischenstopp.

Was ich fand, überraschte mich. Varese ist eine Stadt der Kontraste: Elegante Villen aus dem 19. Jahrhundert stehen neben leerstehenden Läden und verfallenen Fassaden. Nicht alles ist herausgeputzt, und genau das macht den Charme aus.

Die Stadt hat eine ruhige, fast entschleunigte Atmosphäre, die man in der nahen Metropole Mailand nicht findet. Die grünen Hügel rundherum laden zu Spaziergängen ein. Besonders beeindruckend ist der Heilige Berg von Varese, ein UNESCO-Weltkulturerbe, mit seinen vierzehn Kapellen, die den Rosenkranz darstellen. Der Aufstieg durch den Wald ist ein Erlebnis für sich, und oben angekommen belohnt ein Panoramablick über die Lombardei bis zu den Alpen.

Für mich war das ein Ort, an dem sich die einzigartige Stimmung der Region besonders gut einfangen ließ. Die Nähe zu den großen Seen wie dem Comer See macht Varese zu einem perfekten Ausgangspunkt für Ausflüge. In nur 45 Minuten erreicht man Como. Aber auch die kleineren Seen in der Umgebung, wie der Lago di Varese und der Lago di Monate, bieten Ruhe und Natur.

Wasserfälle wie die Cascate del Belvedere sind ein weiteres Highlight. Man kann stundenlang durch die Wälder wandern oder mit dem Fahrrad die Hügel erkunden. Varese ist auch ein Paradies für Pflanzenliebhaber: Der botanische Garten der Villa Taranto beispielsweise beherbergt seltene Arten aus aller Welt. Im Frühling blühen hier tausende Tulpen und Azaleen.

Die Stadt selbst hat eine lange Geschichte - sie war ein beliebter Sommerfrischeort der Mailänder Aristokratie, was die vielen Villen und Parks erklärt. Wirtschaftlich profitierte die Region von ihrer Grenzlage zur Schweiz, was auch heute noch spürbar ist. Aber Varese ist nicht nur für Geschichtsinteressierte spannend. Auch Gourmets kommen auf ihre Kosten: Die lombardische Küche bietet Risotto, Polenta und lokale Käsesorten wie den Gorgonzola.

In den Osterien der Altstadt kann man traditionelle Gerichte probieren. Ich selbst habe in einem kleinen Restaurant ein hervorragendes Risotto mit Steinpilzen gegessen. Die Gastfreundschaft war herzlich. Varese ist vielleicht nicht die schillerndste Stadt Italiens, aber sie hat eine stille Schönheit, die sich einem erst nach und nach offenbart.

Es ist ein Ort zum Verweilen, zum Genießen der langsamen Lebensart. Man kann hier wunderbar entspannen und gleichzeitig viele Entdeckungen machen. Die Mischung aus Natur, Kultur und Alltagsleben macht den Reiz aus. Wenn ich an meine Reise zurückdenke, bin ich froh, dass ich spontan in Varese Halt gemacht habe.

Es war keine bloße Zwischenstation, sondern ein echtes Highlight. Vielleicht ist Varese doch ein Geheimtipp - einer, den man gerne für sich behalten möchte, aber eigentlich mit anderen teilen sollte. Die Stadt und ihre Umgebung haben eine bemerkenswerte Dichte an Sehenswürdigkeiten, die man in Ruhe erkunden kann. Ob eine Bootsfahrt auf dem Lago di Varese, ein Besuch des mittelalterlichen Dorfes Castiglione Olona oder eine Wanderung zum Monte Campo dei Fiori - die Möglichkeiten sind vielfältig.

Varese ist ein Ort, der überrascht und berührt. Man muss sich nur darauf einlassen





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