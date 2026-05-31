Die russische Turnerin Varfolomeev sichert sich bei den Europameisterschaften in Warna drei Goldmedaillen und untermauert ihren Status als Ausnahmeathletin. Gleichzeitig sorgt die Rückkehr russischer und belarussischer Sportler unter nationaler Flagge für politische Kontroversen.

Die elffache Weltmeisterin Varfolomeev hat bei den Europameisterschaften in Warna einmal mehr ihre außergewöhnliche Klasse unter Beweis gestellt und sich mit drei Titeln zur erfolgreichsten Sport lerin des Wettbewerbs gekrönt.

Bereits am Samstag gewann sie erstmals Gold im Mehrkampf, nachdem sie ihre Übungen mit Reifen, Ball, Keulen und Band präsentierte und mit 120,150 Punkten die bulgarische Konkurrentin Stiliana Nikolowa um 1,4 Zähler auf den zweiten Platz verwies.

'Ich hatte schon alle Titel im Mehrkampf außer bei der EM. Jetzt ist es endlich da', kommentierte Varfolomeev ihren Erfolg. Dieser Triumph macht sie zur Topfavoritin für die Heim-Weltmeisterschaften im August in Frankfurt am Main. Am darauf folgenden Tag konnte sie ihre Goldserie fortsetzen und gewann zusätzlich die Einzelwettbewerbe mit dem Band und dem Ball.

Für ihre Bandübung erhielt sie die maximale Tageswertung von 30,000 Punkten, während ihre Ballübung mit 29,550 Punkten punktgleich mit Nikolowa war. Den Ausschlag gab letztlich eine geringfügig höhere Schwierigkeitsgrad-Bewertung für Varfolomeevs Darbietung. Als zweite deutsche Teilnehmerin erreichte Viktoria Steinfeld mit dem Band den achten Platz. Varfolomeev verpasste jedoch am Schlusstag der Wettkämpfe in Bulgarien eine weitere Medaille im Reifenwettbewerb.

Bei einem Sieg der Russin Sofia Ilteriakowa mit 29,900 Punkten erreichte Varfolomeev mit 29,300 Zählern den vierten Platz. Zudem hatte sie das Finale mit den Keulen verpasst, nachdem in der Qualifikation zwei Geräteverluste unterlaufen waren. Der Titel in dieser Disziplin ging an Nikolowa. Parallel zum sportlichen Geschehen erregte eine politische Entscheidung erhebliche Aufmerksamkeit.

Es war der erste Wettkampf seit Februar 2022, bei dem Athleten aus Russland und Belarus wieder unter ihrer jeweiligen nationalen Flagge und mit ihrer Hymne antreten durften. Der Weltverband hatte am 18. Mai bekannt gegeben, sämtliche Beschränkungen für Sportler aus diesen Ländern aufzuheben, und der Europäische Turnverband folgte diesem Schritt später. Der ukrainische Verband verurteilte diese Beschlüsse deutlich.

Die Rückkehr der russischen und belarussischen Turner in den offiziellen Wettbewerb wurde damit zu einem Thema, das den sportlichen Ereignissen in Warna eine zusätzliche, kontroverse Dimension verlieh





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