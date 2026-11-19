Das US-Magazin Variety hat die 100 größten Leinwandstars aller Zeiten gewählt. Marilyn Monroe steht auf Platz eins, Humphrey Bogart folgt auf Rang zwei.

Das US-Branchenmagazin Variety hat die 100 größten Leinwandstars aller Zeiten gewählt, und an der Spitze steht Marilyn Monroe. Die Rangliste bewertet ausdrücklich nicht nur schauspielerisches Können, sondern auch Popularität, kulturellen Einfluss, Ausstrahlung und die Fähigkeit, ein weltweites Publikum über Jahrzehnte zu faszinieren.

Die Auswahl beantwortet eine einfache Frage: Wer besitzt das gewisse Etwas, das aus einem guten Schauspieler einen unsterblichen Filmstar macht? Variety setzt dabei auf Wirkung über Generationen hinweg und nicht allein auf einzelne Glanzrollen.

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Marilyn Monroe an der Spitze des Variety-Rankings

Marilyn Monroe steht auf Platz eins der Variety-Liste, obwohl sie nur 36 Jahre alt wurde. Ihr Mythos hat ihren frühen Tod um mehr als sechs Jahrzehnte überlebt.

Variety würdigt sowohl das sorgfältig inszenierte Image der Hollywood-Blondine als auch ihr häufig unterschätztes komödiantisches Talent. Nach Einschätzung des Magazins hat Monroe eine Leinwandfigur geschaffen, die bis heute weltweit wiedererkannt und kopiert wird.

Die Platzierung zeigt, dass Wirkung über Jahrzehnte für Variety schwerer wiegt als die Länge einer Karriere. Gerade bei Monroe spielt die Ausstrahlung eine zentrale Rolle, die weit über einzelne Filme hinausreicht.

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Bogart, Chaplin und Nicholson prägen das Starbild

Humphrey Bogart belegt laut Variety Rang zwei. Seine Darstellung des zynischen, aber innerlich verletzlichen Rick Blaine in Casablanca machte ihn unsterblich, wie das Magazin hervorhebt.

Mit Trenchcoat, Zigarette und rauer Stimme prägte Bogart das Bild des coolen, undurchsichtigen Hollywood-Helden. Dieses Bild wirkt in der Liste bis heute nach, auch weil Bogart im Alter von 57 Jahren starb.

Die Liste würdigt außerdem Charlie Chaplin als Regisseur, Produzenten, Komponisten und einen der ersten Weltstars der Filmgeschichte. Als kleiner Tramp mit Melone, Stock und zu großen Schuhen brachte er Millionen Menschen zum Lachen.

In Filmen wie Moderne Zeiten und Der große Diktator verband Chaplin Komik mit scharfer Gesellschaftskritik. Diese Doppelrolle aus Unterhalter und Kritiker wird von Variety als Teil seines Vermächtnisses gewertet.

Jack Nicholson gehört ebenfalls zu den Stars der Auswahl. Sein berühmtes Grinsen konnte charmant, verschlagen oder Furcht einflößend wirken, und er beherrschte Helden und Bösewichte gleichermaßen.

Als rebellischer Patient in Einer flog über das Kuckucksnest, als wahnsinniger Familienvater in Shining und als Gangsterboss in Departed zeigte Nicholson die gesamte Bandbreite seines Spiels.

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Hepburn, Poitier und Brando als Wegbereiter

Katharine Hepburn belegt Platz fünf der Liste und stellte nach Angaben des Magazins früh das traditionelle Frauenbild Hollywoods infrage. Sie spielte kluge, selbstbewusste und schlagfertige Frauen, die sich von niemandem unterkriegen ließen.

Hepburn erhielt 1969 einen ihrer vier Oscars als beste Hauptdarstellerin für die Rolle der Queen Eleanor in The Lion in Winter, als sie 61 Jahre alt war. Mit vier Oscars ist sie bis heute die Rekordhalterin in dieser Kategorie.

Sidney Poitier setzte mit seinen Rollen wichtige gesellschaftliche Zeichen. Im Jahr 1964 wurde er als erster schwarzer Schauspieler mit dem Hauptdarsteller-Oscar ausgezeichnet.

Filme wie In der Hitze der Nacht, Flieder im Sommer und Rat mal, wer zum Essen kommt machten Poitier zu einer Leinwand- und Bürgerrechts-Ikone. Er wurde 94 Jahre alt.

Marlon Brando veränderte, wie vor der Kamera gespielt wurde. Mit Endstation Sehnsucht, Die Faust im Nacken und seiner Rolle als Don Vito Corleone in Der Pate wurde er zum Vorbild mehrerer Schauspielgenerationen.

Brandos intensives, körperliches Spiel wirkte nach Angaben von Variety revolutionär und beeinflusst Hollywood bis heute. Brando starb im Alter von 80 Jahren.