Vasquez Rocks: Die außerirdische Kulisse Hollywoods

Die Vasquez Rocks in Kalifornien sind eine der bekanntesten Filmkulissen der Welt. Vor allem durch Star Trek wurden die bizarren Felsen berühmt, aber sie dienten auch vielen anderen Filmen und Serien als Schauplatz für fremde Welten.

Die Vasquez Rocks im Norden von Los Angeles County sind eine der markantesten Felsformationen der Welt und seit Jahrzehnten ein beliebter Drehort für Hollywood -Produktionen. Ihr Name stammt von Tiburcio Vásquez, einem mexikanischen Banditen des 19.

Jahrhunderts, der sich hier vor der Polizei versteckte. Die bizarren, schräg aufragenden Sandsteinfelsen wirken wie von einem anderen Planeten und haben deshalb besonders das Sci-Fi-Genre inspiriert. Schon in den 1930er-Jahren diente die Kulisse als Hintergrund für Filme wie Werewolf of London, in dem sie den Himalaya darstellte, oder in Cecil B. DeMilles The Plainsman als Wüstenlandschaft. Doch ihre größte Berühmtheit erlangten die Vasquez Rocks durch das Star-Trek-Universum.

In der Originalserie tauchten die Felsen gleich mehrfach auf: In der Folge Ganz neue Dimensionen kämpfte Captain Kirk gegen das reptilienartige Wesen Gorn auf dem Planeten der Metrons. Diese Kampfszene ist so ikonisch, dass ein Felsen von Fans Kirks Rock genannt wird. Weitere Auftritte hatte die Formation in den Folgen Landeurlaub, Auf Messers Schneide und Im Namen des jungen Tiru.

Auch in der Serie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert sowie in den Kinofilmen - darunter der Reboot von 2009 und seine Fortsetzung - wurden die Vasquez Rocks mehrfach verwendet. Besonders treue Star-Trek-Fans erkennen die Felsen als Heimatplaneten der Vulkanier wieder. Jonathan Frakes, der William Riker spielte, erklärte einmal in einem Interview, dass die Vasquez Rocks ein unverwechselbares Markenzeichen der Serie seien. Doch nicht nur Star Trek hat die Felsen berühmt gemacht.

In der Komödie Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit stürzen die Helden hier in ein Portal. In der Serie The Big Bang Theory sind die Felsen ebenfalls zu sehen. Auch in B-Movies wie Metalstorm oder Forbidden World sowie in postapokalyptischen Filmen wie Hell Comes to Frogtown dienten sie als Schauplatz. Selbst in der 2024 erschienenen Videospielverfilmung Borderlands sind die Vasquez Rocks wiedererkennbar.

Die Felsen sind zu einem festen Bestandteil der Popkultur geworden und werden von Fans weltweit geschätzt. Ihre unirdische Erscheinung macht sie zu einer perfekten Kulisse für fremde Welten und Abenteuer jenseits der Erde. Besucher können die Formationen heute kostenlos erkunden und dabei in die Welt ihrer Lieblingsfilme eintauchen





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