Ferrari-Teamchef Fred Vasseur verurteilt die Kollision von Charles Leclerc mit Lewis Hamilton in Brasilien. Leclerc erhält eine Strafe, die Beziehung zwischen den Fahrern ist angespannt.

Beim Formel-1-Rennen in Brasilien kam es in Runde 38 zu einer massiven Kollision zwischen den Fahrern Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Der 41-jährige Brite Lewis Hamilton drehte sich infolge der Berührung und fiel zurück, konnte das Rennen jedoch als Siebter beenden. Der 29-jährige Monegasse Charles Leclerc wurde für das Manöver mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegt und rutschte dadurch im Klassifikationsstand auf den zehnten Platz zurück.

Sofortiges Eingreifen nach Ziel

Unmittelbar nach der Zielfahrt kontaktete Teamchef Fred Vasseur Charles Leclerc über das Funkgerät, um eine sofortige Konfrontation zu erzwingen. Vasseur forderte den Fahrer auf: "Charles, ich will dich nach dem Rennen sehen. Sofort, bevor du irgendwas anderes machst!". Dieser Befehl unterstreicht die Dringlichkeit, mit der die Führungsebene von Ferrari auf den Vorfall reagierte und den Fahrer direkt in der Boxenmeile zur Rede stellte.

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In der Ferrari-Hospitality diskutierten Teamchef und Pilot den Vorfall ausführlich. Anschließend trat Fred Vasseur vor die Presse und blieb dabei emotional geladen. Der 58-jährige Franzose bezeichnete das Verhalten seiner Fahrer als absolut inakzeptabel und betonte, dass das Team den Fahrern vorher bereits klare Anweisungen gegeben habe, an die Interessen des Teams zu denken.

Vasseur spricht von unakzeptablem Fehler

Fred Vasseur erklärte den Medien, dass er Charles Leclerc klar vermittelt habe, nicht zu überholen und stattdessen sein eigenes Rennen zu fahren. Der Teamchef warf dem Monegassen einen eindeutigen Fehler vor, der das Team teuer zu stehen kommt. Vasseur äußerte seine massive Verärgerung darüber, dass diese Weisungen trotz wiederholter Gespräche ignoriert wurden und nun das Ergebnis des Rennens negativ beeinflusst haben.

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Laut Fred Vasseur hatten sich die Ferrari-Verantwortlichen bereits im vorherigen Rennwochenende in Brasilien zusammengesetzt. Dort wurde den Fahrern heute noch einmal unmissverständlich klargemacht, dass sie auf der Strecke unbedingt die Teaminteressen wahren müssen. Das aktuelle Ergebnis sei für alle Beteiligten im Team unglaublich frustrierend, da die Anweisungen offenkundig nicht befolgt worden sind.

Eskalation der Konflikte in der Garage

Die Situation zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc hat sich laut Fred Vasseur verschlechtert. Der Teamchef verglich die momentane Lage mit der vor 18 Monaten und stellte fest, dass es in den letzten zwei bis drei Rennen fast unerträglich geworden sei. Vasseur betonte, dass es sich um ein rein menschliches Problem zwischen den beiden Fahrern handle und nicht um einen Konflikt mit dem Team.

Vordreingforderte Vasseur, dass die Fahrer lernen müssen, sich gegenseitig zu respektieren. Das Beenden eines Rennens auf diese Weise nannte er inakzeptabel. Die Spannung in der Ferrari-Garage ist seit Wochen spürbar, da die beiden Spitzenfahrer sich zunehmend auf der Strecke und teilweise auch außerhalb beharken, was die Arbeitsatmosphäre massiv belastet.

Reaktionen der Beteiligten und Experten

Charles Leclerc äußerte sich zur Kollision zurückhaltend, da er die Strafe erhalten habe und somit als Schuldiger galt. Der 29-Jährige gab an, sich schlecht zu fühlen und versucht zu haben, vorsichtig zu fahren. Er behauptete, eine Lücke gesehen zu haben, die er als ausreichend einstufte, da er davon ausging, dass Lewis Hamilton ihn hätte sehen können. Als er die Lücke nutzen wollte, war diese jedoch nicht mehr vorhanden gewesen.

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Lewis Hamilton kommentierte die strittige Szene nicht direkt. Er beschrieb das gesamte Rennwochenende als schwierig, lobte jedoch den Spaß am Fahren abgesehen von den Zwischenfällen. Der Brite äußerte seinen Ärger darüber, dass das Team die Punkte für die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft dringend benötigt hätte. Der Vorfall kostete somit wertvolle Zähler für die Teamwertung.

Schumacher fordert drastische Maßnahmen

Der Sky-Experte und ehemalige Formel-1-Weltmeister Ralf Schumacher riet zu drastischen Schritten, um die Konflikte zu lösen. Er schlug vor, Lewis Hamilton und Charles Leclerc für zwei Tage in den Dschungel zu sperren, um zu prüfen, ob sie sich unter Druck verstehen. Er warnte jedoch, dass entweder die Fahrer sich zusammenreißen müssten oder einer das Team verlassen müsse.

Ralf Schumacher gab zu bedenken, dass bei einer Personalie der Ausstieg von Charles Leclerc naheliege. Aus der Perspektive der Zukunft von Ferrari müsste jedoch der 41-jährige Lewis Hamilton gehen, um Platz für einen jüngeren Fahrer zu machen. Der Experte forderte zudem, dass die Fahrer die Schäden an den Autos selbst bezahlen sollten.

Zusätzlich schlug Ralf Schumacher vor, ein Preisgeld für die Mechaniker zu überweisen. Die Fehde auf der Strecke koste nicht nur Punkte, sondern auch Prämien für die Arbeiter im Team. Diese finanziellen Sanktionen sollen dazu dienen, das Verhalten der Fahrer nachhaltig zu ändern und die wirtschaftlichen Konsequenzen für die Belegschaft auszugleichen.