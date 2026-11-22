Studien zeigen, dass Väter zwischen 14 und 40 Wochen Elternzeit die höchste psychische Gesundheitsförderung erfahren. Analysen zu Auswirkungen in Deutschland.

Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass die Entscheidung für oder gegen eine Väter-Elternzeit nicht nur ökonomische oder berufliche, sondern auch signifikante Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Männer hat. Insbesondere die Dauer der Auszeit sowie die Frage der Bezahlung stehen in engem Zusammenhang mit der psychischen Stabilität. Während Mütter im Fokus der Forschung standen, rücken nun auch Depressionen und Angstzustände bei Vätern in den Mittelpunkt, wobei konkrete Zeiträume als Schlüsselfaktoren identifiziert wurden.

Optimaler Zeitraum für psychisches Wohlbefinden

Väter, die zwischen 14 und 40 Wochen Elternzeit in Anspruch nehmen, profitieren am stärksten von einer Verbesserung ihrer psychischen Gesundheit. Diese Erkenntnis resultiert aus einer im Fachmagazin American Journal of Public Health veröffentlichten Studie, die Daten von 4290 Vätern in den USA auswertete. Im Vergleich zu Vätern, die keine Auszeit oder lediglich bis zu vier Wochen vom Beruf entfernt blieben, zeigte diese Gruppe die deutlichsten positiven Effekte auf das mentale Wohlbefinden. Dieser Befund unterstreicht, dass eine mittellange Elternzeit die Balance zwischen Berufs- und Familienleben besonders effektiv herstellen kann.

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Die Forscherin Kim Bräuer von der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein (DHSH) in Kiel betont, dass diese Zeitspanne Vätern ermöglicht, eine engere Bindung zu ihrem Kind aufzubauen. Gleichzeitig fühlen sie sich in ihrer neuen Rolle sicherer und etablieren wichtige Alltagsroutinen. Dieser Prozess stärkt die Selbstsicherheit und gibt Männern das Gefühl, als gleichberechtigtes Elternteil in der Familie eingebunden zu sein. Genau dieses Empfinden zahlt sich direkt bei der psychischen Gesundheit aus und hilft, negative Gedankenmuster oder Ängste abzubauen.

Weniger ist mehr oder zu viel belastet

Abweichungen vom optimalen Zeitraum von 14 bis 40 Wochen zeigen keine signifikanten Vorteile für die psychische Verfassung. Sowohl kürzere Auszeiten von fünf bis 13 Wochen als auch sehr lange Perioden von über 40 Wochen führen nicht zu den gleichen positiven Ergebnissen wie der mittlere Bereich. Für das Fehlen von Vorteilen bei sehr langen Auszeiten gibt es keine direkten datengestützten Erklärungen, doch Michael Wells vom Karolinska Institut in Stockholm liefert plausible Hypothesen. Möglicherweise führen sehr lange Zeiträume zu Langeweile, einem Mangel an sozialen Kontakten oder spürbarem finanziellem Druck, was die mentale Gesundheit belasten kann.

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Zudem könnte eine ausgedehnte Elternzeit von mehr als 40 Wochen auch ein Indiz für familiäre oder berufliche Probleme sein, statt einer bewussten positiven Lebensentscheidung zu folgen. Studien aus Schweden unterstützen diese Einschätzung, indem sie zeigen, dass Väter ohne Anspruch auf eine bezahlte Auszeit oder solchen, die diese nicht in Anspruch nehmen konnten, deutlich häufiger unter Angstzuständen und Depressionen litten. Die finanzielle Absicherung erweist sich also als entscheidender Hebel für den gesundheitlichen Nutzen der Elternzeit.

Übertragbarkeit auf den deutschen Arbeitsmarkt

Die Ergebnisse der US- und schwedischen Studien lassen sich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, da sich die Familienpolitik, die Strukturen des Arbeitsmarktes und die gesellschaftlichen Rollenbilder hierzulande deutlich unterscheiden. Dennoch decken sich die Befunde mit den eigenen Forschungsergebnissen von Kim Bräuer. In Deutschland bezogen im vergangenen Jahr 417.000 Männer Elterngeld, verglichen mit 1,19 Millionen Frauen. Die angestrebte Bezugsdauer lag bei Männern mit 3,8 Monaten deutlich kürzer als bei Frauen mit 14,9 Monaten. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Väter in der Praxis deutlich seltener längere Pausen einlegen.

Trotz des fortgeschrittenen Wertewandels weicht die reale Praxis oft von den gewünschten Vorstellungen ab. Viele Männer geben in Befragungen an, gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu wollen, selbst in jungen Jahren. Die Sorge vor einem Karriereknick hemmt jedoch oft die tatsächliche Umsetzung. Für Familien mit geringem Einkommen bleibt die Elternzeit zudem eine reine Kostenfrage, da das Gehalt des Vaters häufig deutlich höher ist als das der Mutter, selbst wenn keine Alleinverdiener-Situation vorliegt.

Forderungen nach flexibleren Systemen

Um die psychischen Vorteile der Elternzeit auch für die breite Masse der Väter in Deutschland nutzbar zu machen, plädiert die Professorin für Soziale Arbeit für eine flexiblere Gestaltung des Systems. Familien müssten die Möglichkeit erhalten, die Elternzeit relativ spontan und passgenau zur eigenen Lebenssituation zu planen. Darüber hinaus regt Kim Bräuer an, das Elterngeld bis zu einer bestimmten Gehaltsgrenze so weit aufzustocken, dass es dem ursprünglichen Gehalt entspricht. Dies würde den finanziellen Nachteil für Familien mit höherem Einkommen ausgleichen und die Hürde für längere Auszeiten senken.

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Zusätzlich könnten Rollenvorbilder eine wichtige Rolle spielen, indem andere junge Männer von ihren positiven Erfahrungen berichten. Ein Beispiel aus Japan zeigt die Wirksamkeit solcher Ansätze: Professor Shintaro Yamaguchi von der Universität in Tokio entwickelte ein zweistündiges Training für 1200 männliche Angestellte. Darin wurden positive Einstellungen zum Vaterschaftsurlaub gefördert und Ängste vor negativen beruflichen Folgen zerstreut. Auch in Deutschland könnten ähnliche Initiativen dazu beitragen, die praktischen Barrieren für eine psychisch förderliche Elternzeit abzubauen.