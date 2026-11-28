Neue Details zur Familientragödie im baden-württembergischen Kehl.

In einem Mehrfamilienhaus im baden-württemberg ischen Kehl findet die Polizei am Montag fünf Tote, sie alle waren Angehörige einer Familie. Eine erste Obduktion liefert einen Hinweis auf die mögliche Todesursache, die weiteren Untersuchungen laufen noch.

Für zwei schwer verletzt gerettete Kinder gibt es weiterhin keine Entwarnung. Bei einem der fünf Todesopfer in Kehl deutet die Obduktion vom Dienstag auf einehin. Die Untersuchungen der übrigen vier Verstorbenen dauern noch an, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hervorgeht Am Montag waren in der Wohnung ein 46-jähriger Vater, seine 74-jährige Mutter und drei seiner Kinder gestorben.

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Die beiden Mädchen waren zehn und 13 Jahre alt, der Junge 14. Weil die Kinder an diesem Morgen in der Schule fehlten, wurde laut Polizei an ihrer Wohnung nachgesehen. Niemand öffnete. Ein zwölfjähriger Junge und ein elfjähriges Mädchen werden in Spezialkliniken behandelt.