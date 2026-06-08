Vater trägt 100‑Quadratmeter‑Banner mit gesuchtem Bild seiner vermissten Tochter durch München

Ralf Salice lässt ein riesiges Plakat mit dem Foto seiner verschwundenen Tochter Scarlett seit Monaten im öffentlichen Raum hängen, in der Hoffnung, über einen zufälligen Hinweis den Verbleib seiner Tochter zu ermitteln. Der Einsatz entstand in Zusammenarbeit mit True Fruits und zieht täglich tausende Passanten an.

Eine riesige Werbefläche, die in ihrer Größe an ein kleines Wohnhaus erinnert, hängt seit mehreren Wochen im Münchner Stadtverkehr. Es handelt sich um ein 100 Quadratmeter großes, bedrucktes Segeltuch, das das Gesicht einer jungen Frau namens Scarlett zeigt, die vor fast sechs Jahren spurlos verschwand.

Auf dem Banner steht in großen Lettern die quälende Frage ihres Vaters Ralf Salice (63): Was ist mit meinem Kind passiert? Für den trauernden Vater ist das XXL‑Banner mehr als nur ein Aufruf zur Mithilfe - es ist das greifbare Symbol seiner unerschütterlichen Hoffnung. Das Plakat bleibt ständig im Transporter des Vaters, bereit, jederzeit auf einer freien Werbefläche präsentiert zu werden.

So lange, bis jemand einen geeigneten Platz zur Verfügung stellt, hofft Salice, dass ein zufälliger Blick auf das Bild den entscheidenden Hinweis liefert. Als Scarlett im Alter von 26 Jahren plötzlich verschwand, löste ihr Verschwinden eine massive Suchaktion aus. Hubschrauber kreisten über dem Schwarzwald, spezialisierte Suchhunde wurden eingesetzt und Drohnen durchkämmten das dichte Unterholz. Trotz all dieser Ressourcen blieb jede Spur erloschen.

Der Vater, der seither einen albtraumhaften Alltag führt, bleibt in ständigem Kontakt mit den Ermittlungsbehörden und organisiert jährlich neue Suchaktionen mit freiwilligen Helfern, um abgelegene Gebiete des Waldes erneut zu durchkämmen. In jedem Telefonat, in jeder neuen Meldung versucht er, das Beste zu erhoffen und gleichzeitig das Schlimmste zu fürchten. Die Idee, das Bild von Scarlett auf einem Megabanner zu platzieren, entstand gemeinsam mit der Smoothie‑Marke True Fruits, die das Projekt sponsorte.

Vier Wochen lang hing das riesige Plakat an einer stark frequentierten Kreuzung in München, wo es täglich tausende Passanten erreichte. Die massive Dimension von zehn mal zehn Metern, das Gewicht von etwa einem Zentner und die leuchtenden Farben machten das Bild unverwechselbar und sorgten dafür, dass die Geschichte der vermissten Frau nicht in der Masse unterging. Nachdem die offizielle Werbephase beendet war, nahm Ralf das Banner wieder mit nach Hause und behält es seitdem stets griffbereit in seinem Transporter.

Er hofft weiterhin, dass ein zufälliger Hinweis, etwa durch einen Anwohner, einen Ladenbesitzer oder einen Autofahrer, der das Plakat sieht, die entscheidenden Erinnerungen wecken könnte, die zur Aufklärung des Verschwindens führen.

"Vielleicht findet sich jemand, der eine Fläche an einem stark frequentierten Ort hat", sagt Salice immer wieder. "Die Person mit dem entscheidenden Hinweis könnte überall leben. Vielleicht weckt das Plakat bei jemandem eine Erinnerung, die zum Verbleib von Scarlett führt.

" Für den Vater ist das Banner ein Symbol seiner endlosen Sehnsucht. Auch wenn es riesig, schwer und unpraktisch ist, bleibt es kleiner als die Hoffnung, endlich die Wahrheit über das Schicksal seiner geliebten Tochter zu erfahren.

"Ich werde das Plakat so lange behalten, bis ich weiß, wo meine Tochter steckt", verspricht er entschlossen.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vermisst Suchaktion München Banner Eltern

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Platzmäßig nicht viel Spielraum”: Bushido gibt Einblick in seine 1000-Quadratmeter-VillaBushido und Anna-Maria Ferchichi gewähren Einblick in ihre 33-Millionen-Euro-Villa in München. Die Familie renoviert aktuell das gesamte Grundstück.

Read more »

Bus-Ticket lud 5 Sekunden zu spät: 16-Jähriger muss 100 Euro zahlenWeil sein digitales Busticket beim Einsteigen noch nicht vollständig geladen war, muss der 16-jährige Kasperi eine Strafe in Höhe von 100 Euro zahlen. Es ging um wenige Sekunden.

Read more »

Bushido gibt Einblick in seine 1000-Quadratmeter-Luxus-Villa: „Platzmäßig nicht viel Spielraum”Bushido und Anna-Maria Ferchichi gewähren Einblick in ihre 33-Millionen-Euro-Villa in München. Die Familie renoviert aktuell das gesamte Grundstück.

Read more »

Auf dem Weg zur Schule: Vater mit Tochter auf Roller kollidiert mit RadfahrerCrash am Montagmorgen in Altona: Ein Motorroller und ein Fahrrad sind zusammengestoßen – ein Mann wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen

Read more »