Vater und Sohn: Ein Fotoprojekt hält die flüchtige Geste des Händchenhaltens fest

Valery Poshtarov fotografiert Väter und Söhne beim Händchenhalten - ein Projekt über Nähe, Männlichkeit und die Weitergabe von Verhalten über Generationen.

Valery Poshtarov, ein bulgarischer Dokumentarfotograf, erlebte vor fünf Jahren einen Moment, der sein künstlerisches Schaffen nachhaltig prägen sollte. Als er seine beiden Söhne, damals acht und zehn Jahre alt, zur Schule brachte, hielt er beide an der Hand - eine für ihn völlig selbstverständliche Geste.

Ein Freund der Familie, dessen Kind in einem ähnlichen Alter war, begegnete ihnen und bemerkte diese Vertrautheit. In diesem Augenblick wurde Poshtarov bewusst, dass diese unbefangene Nähe nicht für immer bestehen würde. Seine Söhne würden eines Tages seine Hand loslassen, wie es für heranwachsende Jungen typisch ist. Diese Erkenntnis löste in ihm eine melancholische Reflexion aus: Was konnte er tun, um diese Verbundenheit festzuhalten und ihr eine Form zu geben, die über die flüchtige Zeit der Kindheit hinausweist?

So entstand die Idee zu seinem Projekt 'Father and Son', das er 2021 ins Leben rief. Das Konzept des Projekts ist denkbar einfach, aber von großer emotionaler Tiefe: Poshtarov fotografiert Väter und Söhne, die sich an den Händen halten. In den vergangenen Jahren reiste er durch elf Länder und schuf mehr als 500 dieser Generationenporträts. Die Resonanz war überwältigend, obwohl viele Männer zunächst zögerten.

Wie Poshtarov gegenüber dem 'Observer' berichtete, realisierten manche erst während des Shootings, dass Händchenhalten die Voraussetzung war. Einige lehnten ab, doch die Mehrheit willigte ein. Bei den Aufnahmen selbst zeigte sich häufig eine anfängliche Scheu; die ersten Berührungen seien oft zögerlich gewesen. Doch im Verlauf des Fototermins wich die Zurückhaltung einer natürlichen Wärme.

Die Bilder offenbaren nicht nur die individuelle Beziehung zwischen Vater und Sohn, sondern auch, wie Männer über Generationen hinweg Zuneigung und Verhalten weitergeben. Poshtarov beobachtet, dass manche Väter körperlich zugewandt sind, weil sie selbst so erzogen wurden, während andere bewusst das Gegenteil dessen tun, was sie erlebt haben.

'Verhalten wird weitergegeben - und gelernt', resümiert der Fotograf. Er ergänzt: 'Die Männer auf diesen Bildern sind zu dem geworden, was sie sind, durch die Kräfte, die auf sie gewirkt haben - und die stärkste Kraft ist oft der Vater.

' Die Fotoserien zeigen eine bemerkenswerte Bandbreite an Emotionen und Haltungen. In einigen Kulturen ist das Händchenhalten zwischen Männern gesellschaftlich verpönt, während es in anderen als selbstverständlicher Ausdruck von Nähe gilt. Poshtarovs Arbeit dokumentiert diese kulturellen Unterschiede, aber auch die universelle Sehnsucht nach Verbindung. Die Porträts sind intime Zeugnisse eines Moments, der für viele Männer selten geworden ist: die bewusste körperliche Zuneigung zum eigenen Vater oder Sohn.

Der Fotograf hofft, dass seine Bilder dazu beitragen, diese Geste aus der Tabuzone zu holen und Männern zu erlauben, Verletzlichkeit und Zärtlichkeit zu zeigen.

'Father and Son' ist mehr als ein künstlerisches Projekt; es ist eine Einladung, über die eigenen Beziehungen nachzudenken und die Bedeutung von Nähe in einer zunehmend distanzierten Welt zu erkennen. Die Ausstellung der Werke reist derzeit durch verschiedene Galerien und löst tiefgehende Diskussionen über Männlichkeit, Vaterschaft und die Macht der Berührung aus. Poshtarov plant, das Projekt fortzusetzen und weitere Länder zu bereisen, um die Vielfalt dieser einzigartigen Vater-Sohn-Momente festzuhalten.

Seine Arbeit erinnert uns daran, dass die stärksten Bindungen oft in den einfachsten Gesten liegen - und dass es nie zu spät ist, eine Hand zu ergreifen





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