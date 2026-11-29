Ein pensionierter Optiker aus Dänemark bringt gemeinsam mit seiner Tochter 700 gespendete Brillen nach Westafrika. Für viele Menschen eröffnen die alten Sehhilfen neue Chancen im Alltag.

Ein pensionierter Optiker aus Dänemark bringt gemeinsam mit seiner Tochter 700 gespendete Brillen nach Westafrika. Für viele Menschen eröffnen die alten Sehhilfen neue Chancen im Alltag.

, das mittlerweile seine Tochter Mette führt. Mit ihr startete er nun eine ungewöhnliche Hilfsaktion im Senegal. Die beiden brachten rund 700 inVor Ort halfen sie der Organisation „Syn For Sagen“ bei Sehtests und der Verteilung passender Brillen an Menschen, die sich eine Untersuchung sonst kaum leisten können. Die mitgebrachten Brillen wurden sortiert, gemessen und angepasst.

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Falls es kein passendes Paar gibt, können die Brillen in Dänemark fertiggestellt und anschließend verschickt werden.