Thomas Markle wird vorgeworfen, Abbildungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern besessen zu haben. In zwei Fällen wurde nun in Kalifornien Anklage erhoben. Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu 40 Jahre Haft.

wegen des mutmaßlichen Besitzes von Abbildungen sexueller Gewalt an Kindern in zwei Fällen formell angeklagt worden. Das entschied eine sogenannte Grand Jury. Eine solche Gruppe von Geschworenen entscheidet aufgrund von Beweismitteln der Staatsanwaltschaft, ob in einem Fall Anklage erhoben werden kann.zuständige Staatsanwalt Bill Essayli erklärte, im Falle eines Schuldspruchs in beiden Anklagepunkten drohe dem 82-Jährigen eine Höchststrafe von bis zu 40 Jahren.

Markle soll in den nächsten Wochen in Los Angeles zur Anklageverlesung erscheinen, so Essayli. A federal grand jury in Los Angeles today indicted Thomas Wayne Markle, 82, of Lakeland, Florida, on two counts of possession of child pornography. Markle, in federal custody in Florida, faces a statutory maximum of 20 years in federal prison on each count if convicted. …An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird.

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Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Laut der Anklage soll Markle unter anderem Fotonegative mit Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern besessen haben; darunter auch von einem Kind, das jünger als zwölf Jahre war. Ermittler waren demnach informiert worden, dass der 82-Jährige entsprechendes Material auf denFBI-Agenten hätten in den Lagerräumen etwa 78 Gegenstände beschlagnahmt, erklärte die Staatsanwaltschaft in Kalifornien, darunter Dias, Filmnegative und Bücher, die Abbildungen sexueller Gewalt an Kindern enthalten sollen.

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»Zwei Bilder zeigen einen erwachsenen Mann – den ein Zeuge als Markle identifizierte – mit einem nackten, vorpubertären Mädchen«, heißt es in der). Ihm werden dort zwei Fälle der mutmaßlichen Verbreitung, des Verkaufs oder Exports von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs sowie ein Fall des Besitzes solchen Materials vorgeworfen. Die Ermittlungen waren ins Rollen gekommen, nachdem Markles Sohn Thomas Markle Jr. im Oktober den philippinischen Behörden vier Kisten mit Computern, Mobiltelefonen, Festplatten und alten Videokassetten übergeben hatte.

Die Datenträger soll er im früheren Haus seines Vaters in der Provinz Cebu etwa 600 Kilometer südlich der Hauptstadt). Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über »beunruhigende und verstörende Vorwürfe« gegen ihren Vater informiert worden, hatte die Frau von Die Herzogin hat seit Langem ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Thomas Markle war 2018 nicht zur Hochzeit seiner Tochter inHaben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.