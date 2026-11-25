Vattenfall hebt in der Grundversorgung die Preise an. Grund seien unter anderem höhere Netzentgelte. Betroffene Haushalte sollten bald Post bekommen.

Vattenfall hebt in der Grundversorgung die Preise an. Grund seien unter anderem höhere Netzentgelte. Betroffene Haushalte sollten bald Post bekommen. Berlin - Der Berlin er Grundversorger Vattenfall erhöht zum Februar 2027 die Strompreise.

Im Grundversorgungstarif steigt der Verbrauchspreis von derzeit 37,93 Cent pro Kilowattstunde auf 42,44 Cent, wie das Unternehmen mitteilte. Das entspricht einer Zunahme um rund zwölf Prozent. Zuletzt hatte Vattenfall die Preise im April gesenkt. Ein durchschnittlicher Berliner Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.200 Kilowattstunden zahle dann etwa 8,27 Euro mehr pro Monat.

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Alle betroffenen Haushalte sollen im Dezember Post mit Informationen zur Preisänderung erhalten. Der vom Verbrauch unabhängige Grundpreis bleibe stabil. Kunden mit einem Sondertarif profitierten weiterhin vom Schutz ihrer vertraglich vereinbarten Preisgarantie. Als Grund für die Maßnahme nannte der Versorger steigende Netzentgelte, die einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises ausmachen, und höhere Beschaffungskosten.

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Eine mögliche Senkung der Stromsteuer würde auf der individuellen Jahresrechnung der Kundinnen und Kunden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt, teilte Vattenfall mit. Verbraucherinnen und Verbraucher mit Grundversorgungstarifen müssen rund um den Jahreswechsel nicht nur in Berlin mehr für Strom und auch Gas zahlen. Laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox haben die regionalen Grundversorger beim Strom für Dezember, Januar und Februar bislang 329 Preiserhöhungen von durchschnittlich 8 Prozent angekündigt.

Von den steigenden Preisen seien hochgerechnet etwa 3,7 Millionen Haushalte betroffen, die noch in der örtlichen Stromgrundversorgung beliefert werden, hieß es. Zuletzt hätten unter anderem EnBW, EWE, Rheinenergie und Mainova bekanntgegeben, ihre Strompreise anzuheben.