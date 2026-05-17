Vault Strategic Mining forciert US-Wolfram-Offensive zur Sicherung kritischer Rohstoffketten

Das Unternehmen Vault Strategic Mining weitet seine Aktivitäten in Kalifornien und Nevada massiv aus, um historische Wolframvorkommen mit modernster Technik zu erschließen und die strategische Unabhängigkeit vom chinesischen Markt zu stärken.

Vault Strategic Mining (WKN: A41WE4) hat einen entscheidenden nächsten Schritt in seiner ambitionierten Strategie zur Konsolidierung von Wolfram vorkommen in den Vereinigten Staaten eingeleitet. Nach den ersten Erfolgen und Bekanntmachungen in Nevada weitet das Unternehmen seine operative Tätigkeit nun auf Kalifornien aus.

Durch die Beauftragung von Rangefront Mining Services für ein umfassendes Explorationsprogramm auf der historischen Mirage-Mariposa-Wolframmine setzt Vault ein deutliches Zeichen. Ziel ist es, nicht mehr nur als klassisches Explorationsunternehmen aufzutreten, sondern sich als strategischer Konsolidierer historischer US-Wolframprojekte in geopolitisch stabilen Tier-1-Jurisdiktionen zu etablieren. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund des aktuellen geopolitischen Klimas von enormer Bedeutung, da westliche Industriestaaten händeringend nach Wegen suchen, ihre Abhängigkeit von China zu verringern, das Wolfram zunehmend als politisches Druckmittel einsetzt.

Wolfram ist ein Schlüsselmetall für die Verteidigungs- und Hightechindustrie und daher für die nationale Sicherheit der USA und ihrer Verbündeten von strategischer Priorität. Das geplante Explorationsprogramm auf Mirage-Mariposa ist darauf ausgerichtet, historische Minenbereiche mithilfe modernster technologischer Ansätze neu zu bewerten. Dabei werden unter anderem aktuelle Kartierungen, Channel-Sampling, strukturelle Analysen sowie UV-gestützte Scheelit-Untersuchungen eingesetzt, um potenzielle Erweiterungszonen präzise zu identifizieren.

Historische Daten des United States Geological Survey (USGS) weisen bereits beachtliche Ressourcen aus, mit etwa 21.000 Indicated Tons und 34.400 Inferred Tons bei einem durchschnittlichen Gehalt von 0,15 Prozent WO3. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Daten auf historischer Basis beruhen und noch nicht den heutigen NI-43-101-Standards entsprechen. Genau hier liegt das enorme Potenzial: Viele dieser historischen Gebiete wurden in der Vergangenheit nie mit modernen geophysikalischen Verfahren, aktuellen Datenmodellen oder KI-gestützten Zieldefinitionen untersucht.

Die Kombination aus bereits nachgewiesener Mineralisierung und dem Einsatz zeitgemäßer Explorationstechnik eröffnet somit signifikante Aufwärtspotenziale für die Ressourcenabschätzung. Parallel dazu treibt Vault das War Bond Tungsten Project in Nevada voran, das ebenfalls als Meilenstein in der Strategie des Unternehmens gilt. Die historische War Bond Mine ist in offiziellen Datenbanken als ehemaliger Produzent geführt, und geologische Dokumente belegen scheelitführende Skarn- und Tactite-Zonen an Granit-Kalkstein-Kontakten.

Besonders beeindruckend sind die historischen Probenwerte, die in den Unterlagen des Nevada Bureau of Mines & Geology mit Gehalten von bis zu 14,40 Prozent WO3 sowie weiteren Werten zwischen 0,25 und 0,9 Prozent über mehrere Fuß Mächtigkeit beschrieben werden. Auch hier zeigt sich das gleiche Muster wie in Kalifornien: Trotz der dokumentierten historischen Produktion fehlten systematische, moderne Tiefenbohrungen und eine aktuelle Datenmodellierung.

In einem Marktumfeld, in dem die Wolframpreise seit Beginn des Jahres 2025 eine explosionsartige Entwicklung genommen haben, gewinnt die systematische Erschließung solcher Gebiete eine neue Dringlichkeit. Die Gesamtstrategie von Vault Strategic Mining zielt darauf ab, ein robustes Portfolio an Wolframvorkommen innerhalb Nordamerikas aufzubauen, um eine unabhängige und sichere Lieferkette für kritische Metalle zu gewährleisten.

Indem das Unternehmen historische Standorte in Nevada und Kalifornien reaktiviert und diese mit modernster Technik validiert, positioniert es sich an der Schnittstelle zwischen Rohstoffgewinnung und geopolitischer Sicherheitsstrategie. Die Transformation vom reinen Explorer zum strategischen Konsolidierer könnte vom Markt bisher unterschätzt worden sein, da die Synergien aus historischem Wissen und moderner Technologie in einer Zeit steigender Rohstoffpreise und politischer Spannungen eine starke Hebelwirkung entfalten.

Für die westliche Verteidigungs- und High-Tech-Industrie ist die Verfügbarkeit von Wolfram essenziell, was die Projekte von Vault in Tier-1-Jurisdiktionen zu einem zentralen Baustein der industriellen Resilienz macht





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