Unter dem Dach des VDA haben 29 Unternehmen und Organisationen, darunter BMW, Mercedes-Benz und diverse Ladeinfrastruktur-Anbieter, ein Konzept für ein stakeholder-übergreifendes Qualitätsmanagement entwickelt. Ziel ist es, komplexe Ursachen für Ladeabbrüche zu identifizieren und die Zuverlässigkeit des Ladevorgangs im gesamten Ökosystem zu verbessern, da Kunden oft nicht zwischen den beteiligten Akteuren unterscheiden können.

Wenn das Laden eines E-Autos mangelhaft läuft oder komplett scheitert, liegt die Ursache nicht zwangsläufig beim Betreiber der Ladestation. Häufig sind mehrere Akteure beteiligt, die bislang kaum gemeinsam an der Fehleranalyse arbeiten.

Ein breites Bündnis unter dem Dach des VDA will das nun ändern. Das Ziel: ein Stakeholder-übergreifendes Qualitätsmanagement fürs Laden. – nehmen auch die Probleme beim Laden zu. Scheiternde Ladevorgänge, unerwartete Ladeabbrüche oder eine deutlich geringere Ladeleistung als erwartet nerven einerseits die E-Auto-Fahrer und kosten andererseits die Ladebranche nicht nur Kundenvertrauen, sondern auch Geld.

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Ein wesentlicher Grund: Die Ursachen solcher Probleme lassen sich häufig nur schwer identifizieren, weil zahlreiche Unternehmen bzw. deren Hard- und Software an einem einzelnen Ladevorgang beteiligt sind. Unter dem Dach des Verbands der Automobilindustrie haben deshalb auf Anregung von BMW insgesamt 29 Unternehmen und Organisationen einen branchenübergreifenden Ansatz für eine höhere Ladequalität entwickelt. Im Kernteam waren neben BMW auch Mercedes-Benz, Volkswagen und Skoda auf der Fahrzeugseite sowie Elli und Alpitronic aus dem Lade-Ökosystem dabei.