Laut einer Umfrage des Verbands der Automobilindustrie (VDA) verlieren deutsche Autozulieferer das Vertrauen in den Standort. Nur sechs Prozent planen neue Stellen im Inland, während mehr als die Hälfte Stellen abbaut oder Investitionen ins Ausland verlagert. VDA-Präsidentin Hildegar Müller warnt vor sinkender Wettbewerbsfähigkeit und sozialen Folgen.

Deutsche Autozulieferer verlieren laut einer VDA -Umfrage das Vertrauen in den Standort Deutschland - nur noch sechs Prozent wollen hierzulande neue Jobs schaffen. Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie buhlt um den chinesischen Autobauers BYD.

Die mittelständischen Autozulieferer in Deutschland fahren ihre Investitionen im Inland weiter zurück. Das ergibt eine Umfrage des Verbands der Automobilindustrie , aus der die "Funke Medien" vorab zitieren. Zwei von drei Unternehmen verschieben, verlagern oder streichen demnach geplante Vorhaben hierzulande.

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Mehr als jeder zweite Zulieferer baut sogar Stellen ab. 29 Prozent der Unternehmen wollen laut der Umfrage ihre Investitionen ins Ausland verlagern. 18 Prozent streichen in Deutschland geplante Investitionen ganz, 20 Prozent schieben sie auf. 28 Prozent setzen ihre Pläne wie vorgesehen um. Sechs Prozent erhöhen ihre Investitionen in Deutschland - der höchste Wert seit Beginn der Befragungen.