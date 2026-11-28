Von Dürüm bis Flammkuchen: Die MOPO hat sechs Märkte getestet – und eine wichtige Glühwein-Frage geklärt.

Die MOPO hat sich auf sechs Hamburger Weihnachtsmärkten umgesehen und einiges probiert – das wird an pflanzlichem Essen angeboten. Funkelnde Lichter, bunte Holzstände, der Duft von Waffeln und Glühwein – inzwischen haben alle Hamburger Weihnachtsmärkte geöffnet.

Doch was gibt es zu essen, wenn man weder Fleisch noch Milchprodukte möchte? Ich habe mich auf sechs Weihnachtsmärkten auf die Suche gemacht und hier und da probiert. Kebab aus dem Steinofen gibt es an der pastellfarbenen Hütte von „NonMeat“ – aus Bio-Erbsenprotein mit Salat, Kraut, Tomate und Gurke . Oder zum gleichen Preis „Santas Dürum“ – da wird das Erbsenprotein von Apfel-Rotkohl und Kartoffelknödel begleitet.

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An der Holzbude von „Polnische Küche Rosenberg“ kann man Kohlrouladen gefüllt mit Graupen und Pilzen genießen. Oder Łazanki, herzhafte Krautfleckerl, für 5 Euro. Spanische Churros, das ist ein frittierter Brandteig, mit Erdbeermarmelade , sind ebenfalls vegan. Die dunkle Schokosoße kostet 1,50 Euro extra.